رئيس البورصة الجديد في أول تصريح له الترويج والتطوير أهم أولوياتي

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قام رئيس البورصة الجديد، الدكتور محمد فريد، بالتأكيد في أول تصريح له للصحافة وهذا بعد قرار تعيينه مباشرة وهذا لمدة أربع سنوات، أنه سيعمل على الاهتمام بالملفات التي من خصائصها تنمية وتطوير المنظومة الخاصة بسوق المال.

وقد صرح لإحدى الصحف أن من أهم الملفات التي سيقوم الدكتور محمد فريد بالعمل عليها في الفترة المقبلة هو ملف الترويج لمؤسسة البورصة بالطريقة التي تقوم بجذب الكثير من الاستثمارات باعتبارها منصة هامة لتمويل ذات تكلفة منخفضة.

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كما أضاف رئيس البورصة الجديد أن البورصة تعتبر من أهم الفرص للاستثمار وتساعد على عمليات التمويل، ومن الملفات الأخرى التي سيتم الاهتمام بها بقدر كبير هو ملف إدخال أدوات مالية تقوم بالعمل على تنشيط السوق التي تتضمن السندات بالإضافة إلى بورصة السلع، وسيتم التطوير من كفاءة الكوادر البشرية والفنية المتواجدة في السوق، وهذا ما يناسب مستجدات سوق المالية.

والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد قام باتخاذ قرار تعيين محمد فريد صالح رئيس للبورصة لفترة مدتها أربع سنوات وهذا بقرار 1759 لعام 2017، ومن المفترض أن يبدأ العمل به بدأ من غد، والجدير أيضا أن الدكتور محمد فريد كان يشغل منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو لعام 2010 إلى شهر مارس لعام 2011، كما أنه كان يعمل في وزارة الاستثمار خبير ومسئول عن ملف الأسواق المالية بها، كما أنه كان مسئول عن متابعة المشروعات الخاصة بتطوير البورصة ومن أهم هذه المشاريع مشروع بورصة النيل وبورصة السندات.

كما قامت وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر بدعوة الدكتور محمد فريد وكل أعضاء مجلس إدارة البورصة المنتخب حديثا، إلى القيام بالتحفيز على تطوير البورصة والذي سيكون عامل مساعد للتطوير من مستوى الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، كما أشارت إلى أن الوزارة تقوم بوضع خطة تطوير البورصة المصرية في أولوياتها من خلال إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ,ان يقوم المجلس الإداري المنتخب الجديد إلى القيام بصياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري يؤهله أن يكون مركز مالي إقليمي، والقيام بالعمل على تعزيز مركز مصر المالي ليكون قادر على أن يصبح خيار مثالي ومحطة إقليمية متميزة وفريدة للشركات المالية العالمية، مع الضرورة للقيام بعمل توسيع لقاعدة التعاملات داخل البورصة المصرية.