من جديد.. ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق المصرية

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مرة أخرى تعاود أسعار الدواجن بالأسواق المصرية الإرتفاع علي جميع المناطق والمحافظات، حيث شهدت أسعار الدواجن البيضاء بجميع المناطق خلال تعاملاتها الأخيرة زيادة ملحوظة في الأسعار فقد ورد أن الكيلو الواحد منها قد ارتفع بما يعادل ثلاثة جنيهات.

جاء في تصريحات السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة التابعة إلى غرفة القاهرة التجارية، الدكتور عبد العزيز، عن أسعار الدواجن واللحوم البيضاء في السوق المحلي إن أسعار الدواجن البيضاء قد سجلت خلال تعاملاتها الأخيرة بالأسواق المصرية خلال اليوم الأحد حوالي 25 جنيها وذلك بالنسبة إلى الكيلو الواحد، حيث أتى هذا السعر المقرر بالنسبة لشرائها من داخل المزارع الداجنة، أما عن اسعارها بالنسبة إلى المستهلك فقد ورد أنها قد بلغت حوالي 29 جنيها.

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وقد أضاف السيد عبد العزيز في تصريحات الأخيرة عن أسعار البيض ومدى تأثيرها بإرتفاع الأسعار، أن فيما يخص سعر كرتونة البيض قد سجلت خلال تعاملاتها حوالي 37 جنيها وذلك بالنسبة إلى تعاملاتها داخل المزارع وقد أكد ايضًا علي أنه من المتوقع أن تصل إلى المستهلك فى الفترة الحالية بسعر 42 جنيها.

كما قام السيد رئيس الشعبة الداجنة في مستهل تصريحاته بالتأكيد على أن أسعار الأعلاف قد شهدت داخل السوق المصري اختلافًا جديدًأ في مستوى أسعارها حيث ارتفعت أسعار الأعلاف منذ أسبوعين بالأسواق ومع ارتفاع الأسعار الأخيرة، وأن سعرها الآن يتراوح ما بين 6850 إلى 7000 جنيه وذلك بالنسبة إلى الطن الواحد.

جدير بالذكر أنه قد صدرت العديد من التصريحات الهامة في الآونة الأخيرة الخاصة بأسعار اللحوم والدواجن بشكل عام وخاصة مع اقتراب دخول عيد الأضحى المبارك، حيث أكدت التصريحات علي سعي الحكومة علي استقرار الأسعار وأنه بالنسبة إلى إلى أسعار الدواجن لن تشهد أي ارتفاعات بل ربما تشهد انخفاض في الأسعار بوجه عام نظرًا لعزوف المواطنين عن شرائها والتوجه إلى شراء الأضاحي واللحوم الحمراء بشتى أنواعها في هذه الفترة من العام، ليأتي هذا مخالفًا لما رصده أرض الواقع من ارتفاع سعر الدواجن بشكل كبير ومرة واحدة ودون مقدمات.

أما بالنسبة للحوم الحمراء فقد أكدت العديد من المصادر الحكومية علي سعي الحكومة إلى توفيرها لجميع المحافظات لتغطية الزيادة في الطلب عليها في هذه الفترة.