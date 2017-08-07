بالصور.. أرخص سيارة بالأسواق بمواصفات وتكنولوجيا عالية بجميع دول العالم

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أعلنت الهند عن طرح أرخص سيارة جديدة بالأسواق في الفترة الحالية، حيث جاء في أحد التصريحات التي قدمتها إحدى الشركات الهندية المصنعة للسيارات، والتي يطلق عليها أسم شركه “تاتا موتورز” الهندية أنها سوف تقوم بإطلاق أحدث علامتها التجارية الجديدة في الأسواق المحلية والدولية.

قد جاء أن الشركة الهندية قد اتخذت قرارها بالكشف عن أحدث انتاجاتها وهى عبارة عن سيارة رياضية اقتصادية تم تصميمها مؤخرًا بمواصفات خاصة تناسب فئة كبيرة من محبي السيارات، حيث أكدت الشركة علي أن السيارة تمتلك العديد من المميزات الجيدة التي تجعلها أفضل اختيار للكثيرين وتمنحها تميز واختلاف عن غيرها من السيارات الحديثة والتي تشببها فى بعض المواصفات.

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قامت الشركة الهندية المصنعة للسيارات بإطلاق اسم “تامو” علي أسم أحدث سيارتها، كما أكدت على أن شركتها الجديدة سوف تقوم بتقديم من خلال هذه السيارة جوانب جديدة ومختلفة من عالم التكنولوجيا المتطورة والتي سوف تتميز بها في عالم السيارات الحديثة ، لكن المميز في هذه التكنولوجيا أنها سوف تقدمها الشركة بتكلفة اقتصادية قليلة تعد ميزة تكلفتها من ضمن سلسلة من المميزات الكثيرة التي تمنجها الشركة بجوار التطور في التكنولوجيا الذي سوف يلمسه مستخدميها.

جاء في تصريحات الشركة الهندية أنها سوف تقدم من خلال هذه السيارة الرياضية أداء عالي جدًا بالإضافة إلى أن هذا الأداء سوف يمتاز بالتطور والسرعة والدقة ومنخفض التكاليف مقارنة بالسعر الذي سوف تطرحه الشركة في جميع الأسواق المحلية والعالمية ايضًا.

أضافت الشركة أن سعر السيارة تامو سوف يكون في متناول الجميع كما أنه سوف يناسب فئة كبيرة ايضًا من الراغبين في الحصول علي رخيصة ومميزة ورياضية في نفس الوقت وبجودة عالية ولكن لم تكشف الشركة عن السعر النهائي للسيارة بعد وأنه سوف يتم الكشف عنه بعد ما يتم عرضها فعليًا، كما من المقرر أن يتم عرضها علي المواطنين في دول العالم العربي ايضًا طبقًا لتصريحات الشركة.

ورد فى إعلان الشركة أن أول ظهور للسيارة سوف يكون عن طريق تقديم نموذج أولي للسيارة الرياضية في معرض جنيف الدولي للسيارات 2017، كما ورد في بعض التقارير الغير الرسمية أن قد أطلق على هذا النموذج من السيارات اسم “future”.

ونقدم لكم الآن شكل السيارة من الداخل والخارج: