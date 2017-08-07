وزارة المالية تطرح اليوم الإثنين سندات خزانة بالأسواق المصرية

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قام البنك المركزي المصري بالإعلان عن طرح طرح أذون خزانة جديدة بالأسواق المصرية خلال اليوم الإثنين نيابة عن وزارة المالية، حيث أكد البنك المركزي علي أنه سوف يتم طرح سندات خزانة جديدة بالأسواق قد بلغت قيمتها حوالي 1.7 مليار جنيه مصري، علي أن يتم طرح الجزء الأول منها والذي يبلغ حوالي مليار جنيه مصري، علي أن تكون مدته لأجل حوالي 3 سنوات، بينما قد بلغت قيمة الطرح الثاني منه بقيمة حوالي 750 مليون جنيه، علي أن تكون مدته لأجل حوالي 7 سنوات.

من جهة أخرى قد ورد أنه من المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة طبقًا لحسابات وزارة المالية الأخيرة عن العام المالى الجارى حوالي 370 مليار جنيه، وسوف تعمل الحكومة علي استخدام كافة الطرق المتاحة لكي يتم سد العجز في هذه الموازنة.

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من الأدوات المستخدمة في تمويل سد العجز طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، كما تقوم الحكومة المصرية الممثلة في البنك المركزي المصري بإستخدام أدوات الدين الحكومية، في تعاملاتها نيابة عن وزارة المالية، كما أنها تقوم بإستخدام المساعدات والمنح التي تقدمها بعض الدول العربية إلى البلاد بالإضافة إلى القروض الدولية الأخرى التي سبق وأن تم الإتفاق عليها.

جدير بالذكر أن وزارة المالية قد أعلنت في سياق أخر انخفاض عجز الموازنة العامة بالدولة طبقًا لحساباتها مقارنة عن العام الماضي لـ9.5% ليساوي 324 مليار جنيه وذلك عن المدة التي تتراوح ما بين آخر 11 شهر من العام الماضي، حيث أعلنت وزارة المالية مؤخرًا أن المؤشرات المالية التي تم رصدها من قبل المختصين خلال الفترة الزمنية التي تتراوح ما بين شهر يوليو إلى شهر مايو من السنة المالية 2016 إلى 2017 .

وتشير طبقًا تصريحات الوزارة إلى أنه بخصوص عجز الموازنة العامة في الدولة قد انخفض بمقدار 323.7 مليار جنيه مصري ويعد هذا بنسبة 9.5% بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي وذلك مقابل وصول العجز إلى 311 مليار جنيه مصري خلال الفترة المماثلة لهذا العجز من العام المالى السابق والذى قد وصلت نسبته إلى 11.5% من إجمالي الناتج المحلي للموازنة العامة للدولة لهذا العام المالي.