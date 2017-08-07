أحمد صبور: ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بشكل كبير على السوق العقارية

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قام العضو المنتدب لمجموعة “الأهلي للتنمية العقارية” أحمد صبور، بالتأكيد على أن ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك يؤثر بشكل كبير ومباشر على الأسواق العقارية، حيث ينعكس على كلا من المستوى العام لأسعار البيع بجانب التأثير على سعر تكلفة الإنشاء.

وصرح أحمد صبور، أن الثقافة المتواجدة عند المصريين تقوم بتفضيل الاستثمار في العقارات مهما بلغ ارتفاع أسعار الفائدة، ولهذا فإن ارتفاع سعر الفائدة كان تأثيره على السعر وليس على فكرة الإقبال على الشراء كما أن ارتفعت تكلفة تنفيذ بناء العقارات، وأشار أحمد صبور على أن القطاع العقاري لا يزال له الإقبال و الجاذبية عند المصريين بصورة كبيرة، كما ان أفضل استثمار لديهم هي مدخراتهم.

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كما قام صبور بالتصريح بأن تصدير العقار سيكون بابا جديد يمكن من خلاله زيادة مبيعات السوق العقارية، وهي من النقاط الهامة التي يجب التمسك بها خلال الفترة المقبلة بصورة منتظمة، كما أشار إلى أنه يتم العمل عليه في الوقت الحالي من جهات فردية.

وأضاف صبور أيضا أن العقار في مصر الآن يعتبر أرخص للعرب والعاملين بالخارج، بعد القيام بتخفيض سعر الجنيه مقارنة بالعملات المختلفة نتيجة لتحرير سعر الصرف، وأشار إلى أن هناك الكثير من المجهودات من قبل المجلس التصديري للعقار وهذا بالتعاون مع الحكومة للقيام بتكثيف حركة تصدير العقار، وهذا للقيام بالتوسع والعمل على المشاركة بالمعارض الخارجية.

ومن جانب الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ونائب رئيس المجلس الدولي للأعمال التجارية الصغيرة الدكتور أحمد شلبي قام بالتأكيد على أن القرار الذي تم اتخاذه البنك المركزي وهو القيام برفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، كان له تأثير على حالة المستثمرين العقاريين والمستثمرين بشكل عام حيث أصابهم الفزع عند العلم بالقرار، وأكد أيضا على أن القرار برفع أسعار الفائدة يعتبر قرار غير متوقع، وهناك الكثير من المخاوف من تداعياته وتأثيرها على السوق المصري خلال الفترة القادمة.

وصرح أيضا الدكتور أحمد شلبي أن قرار البنك المركزي غير مفهوم بجانب أن هذا القرار وأسعار الفائدة قام بخلق الكثير من المنافسات الغير عادلة في إطار السوق العقاري، وأن هذه المنافسات سيكون لها تأثير سلبي على حجم مبيعات السوق خلال الفترة المقبلة، وسيقوم المصريين باختيار صورة الاستثمار في صورة إيداعات البنوك ليتمكنوا من الاستفادة من العائد والفائدة على مدخراتهم، بدل من اختيار الاستثمار الذي كان شائع نتيجة للفكر المصري بشراء عقار أو الاستثمار بوجه عام .