وزيرة الاستثمار تفتتح أولى جلسات تداول البورصة فى حضور رئيسها الجديد

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قامت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة “سحر نصر”، و رئيس البورصة الجديد، “محمد فريد محمد صالح”، صباح اليوم الاثنين، أولى جلسات تداول البورصة المصرية، وهذا بحضور محسن عادل، نائب رئيس البورصة، وأعضاء آخرون من مجلس إدارة البورصة الجديد، والقائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، المستشار “رضا عبدالعاطي”، لحين ترشيح رئيس جديد للبورصة المصرية.

عقدت وزيرة الاستثمار، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة البورصة المنتخب الجديد، فى حضور رئيس هيئة الرقابة المالية، كما دعت سيادتها ، رئيس البورصة الجديد، وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية المنتخب، إلى أهمية استمرار العمل على تحديث البورصة، بما يساعد فى النهوض بمستوى الاقتصاد المصري، علاوة على أن وزارة الاستثمار ترعى أعمال تنمية البورصة المصرية، وتطوير منظومتها من خلال تنفيذ مخطط الإصلاح الاقتصادي.

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من خلال إعادة مجلس الإدارة الجديد المنتخب صياغة قطاع متطور لسوق المال المصرية، بحيث تجعلها مستعدة لتقوم بدورها كنقطة تمركز مالية إقليمية، مع دعم مركز مصر المالي حتى يكون الاختيار الأفضل كمحطة إقليمية قائدة للجهات والهيئات المالية العالمية.

مع توضيح عملية توسيع نطاق قاعدة التعاملات و المتعاملين بالبورصة المصرية، وتنشيط الاستثمارات ذات الأجل الطويل، وتقوية قواعد المصداقية والإفصاح بسوق المال المصري، طبقا للمعايير الحكومية، كما نادت الدكتورة “سحر نصر”، أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية للعمل كوحدة واحد وفريق متكامل.

كما أشارت وزيرة الاستثمار، إلى ضرورة أن يعمل القطاع المالي غير المصرفي بصورة أشمل فى خلال الفترة القادمة، للحصول على التعميم والشمول المالي، وقامت بإصدار لوائح جديدة، معبرة عن ثقتها فى تنصيب الشباب ريادة البورصة المصرية.

عرضت الوزيرة أثناء الاجتماع، التنظيمات المتبعة لإطلاق مصر الاجتماع الـ21 لاتحاد البورصات الأفريقية الذى يعقد كل عام، في شهر نوفمبر القادم بمحافظة القاهرة، بإشتراك البورصةالمصرية في مؤتمر “أفريقيا 2017″، الذي يعقد فيه تحت إشراف الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، في شهر ديسمبر القادم فى مدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر، أن الدكتورة “سحر نصر”، قد نوهت أنه تم إصدار تعديلات القرار المنظم للبورصة مؤخرا، بما يتح فرصة تدعيم قواعد ومعايير الدولة بالبورصة، وتحديث وتنصيب رئيس البورصة المصرية لفترتين فقط.