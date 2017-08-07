الوليد بن طلال يساهم بأستثمارات تصل لـ 800 مليون دولار داخل مصر

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قالت “سحر نصر” وزيرة الاستثمار أن الملياردير السعودي “الوليد بن طلال” سيبدأ فى تنفيذ مشروع يستثمر فيه ما يقرب من 800 مليون دولار لتطوير منتجع “فور سيزونز” بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وأشارت الوزيرة في بيان لها إلى أن استثمارات “الوليد بن طلال” ستتضمن أيضاً إنشاء فندقين جديدين في مدينة العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومجمع باسم “مدينتي” سكني شرق العاصمة القاهرة.

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جدير بالذكر أن ” الوليد” يملك نحو 40 فندقا ومنتجعا في مصر، بالإضافة إلى 18 فندقا آخر تحت الإنشاء.

وفي يونيو الماضي، أقرت مصر قانونا جديدا للاستثمار والذى يسعى لتسهيل الأعمال التجارية وجلب المزيد من المستثمرين مرة أخرى بعد سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الثورة التي شهدتها البلاد عام 2011 .

وكانت مصر قد فرضت حزمة من إجراءات الاصلاح الاقتصادى والتى بدأ بتحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر، وتقوم بإصلاحات اقتصادية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار .

وذلك سعيا لاستعادة تدفقات رؤوس الأموال بعد أن أثرت الثورة على أعداد المستثمرين والسائحين .

وأكدت ” نصر”، خلال اللقاء على أن بيئة الاستثمار محور رئيسي للبرنامج الاقتصادي، والوزارة تسعى لتنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية أهمها إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي صدق عليه الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، وتشمل تسهيلات وضمانات وحوافز لكافة المستثمرين، مؤكدة أن مصر ترحب بكل المستثمرين، والوزارة تعمل على محو أي عقبات تواجه عملهم.

وناقش الجانبان الإجراءات التي تقررها الحكومة لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة والتى تستخدم تكنولوجيا المعلومات للتيسير على مستخدميها ومنها شركة “كريم”، والتي يمتلك الأمير “الوليد بن طلال”، 7 % من حصتها بقيمة 62 مليون دولار، حيث أوضحت أن الوزارة تنسق مع وزارة النقل في مشروع قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب .

الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يؤكد حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول سبل جديدة، وأشارت إلى أن الوزارة تحرص على محو كل الصعوبات تواجه عمل شركة كريم في مصر، والتي تؤدى لتقديم خدمات مميزة في السوق المصرية، بما يؤدي إلى انتشار نشاط الشركة بما يتناسب مع القانون.