سحر نصر: سيتم إجراء بعض التعديلات لصياغة قانون الاستثمار الجديد

Advertisements

قامت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالكشف عن أنه سيتم عمل تعديلات قانونية في الصياغة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، تم تقرر ذلك التغيير أثناء اللجنة الاقتصادية التي اليوم الاثنين بمجلس الوزراء.

كما قامت الدكتورة سحر نصر بالتأكيد على انه تم إنجاز اللائحة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد في وقت قصير، كما أنه تم الأخذ بالاقتراحات وتم العمل على إضافتها بصورة مطابقة لما ورد من الوزارات التي قامت بإرسال المقترحات، وتم الاتفاق على تلك الاقتراحات المقدمة اليوم في اللجنة الاقتصادية، وتم لفت الانتباه حول أنه بمجرد أن يتم عرض اللائحة و التغيرات الجديدة بقانون الاستثمار على مجلس الوزراء والإقرار بها يتم القيام برفعها إلى مجلس الدولة ليقوم بالإقرار عليها.

Advertisements

وأضافت وزيرة الاستثمار في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمجلس الوزراء اليوم أن قانون الاستثمار الجديد يعتبر من القوانين والإصلاحات التشريعية المهمة، كما أشارت إلى أنه سيكون عامل في المساهمة في توفير الكثير من فرص العمل للشباب وتحسين الوضع الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين، كما أنه سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وانتعاشه وهذا هو الهدف الأساسي في إقرار القانون.

كما أنها أكدت على أن رئيس مجلس الوزراء وجه بالتحرك في أن يتم العمل على تفعيل القانون وخاصة في الحوافز والضمانات، وأكدت أيضا على أن هناك عدد من البنود في القانون ستعمل على دعم المنطقة الاقتصادية المتواجدة في قناة السويس.

وأشارت الدكتورة سحر نصر على أن إنجاز القانون ولائحته سيكون تحت إطار تحسين مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية،حيث أن بيئة الاستثمار قد شهدت طفرة في عالم الاستثمار خلال العام الماضي حيث تم تدفق حوالى 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية.

صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أن الوزارة قامت بالتعاون مع كافة الوزارات المتواجدة للقيام بوضع اللائحة الخاصة بقانون الاستثمار، وايضا قامت بالتشاور مع جميع المنظمات الخاصة بمجتمع الأعمال وهذا للقيام والأخذ بالمقترحات المقدمة.

والجدير بالذكر أن الوزيرة قد صرحت أن التعديلات الجديدة تضمنت إنشاء بورصة السلع والخدمات و هناك خطة للمناقشة مع كافة الوزارات للمناقشة في كيفية إنشائها، وهذا عقب اعتماد التعديلات من قبل البرلمان.