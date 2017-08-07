الحكومة المصرية تعلن عن إجمالي قيمة ضرائب الممتلكات المحصلة في 11 شهرا

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قامت الحكومة المصرية بالإعلان مؤخرًا في بيان خاص بقيمة الضرائب المحصلة عن المباني والأراضي الموجودة بالبلاد أنه قد بلغت قيمة ضرائب الممتلكات التي قد قامت الدولة بالعمل علي تحصيلها علي مدار الأشهر الماضية والخاصة بالعام المنصرم، حيث ورد في تصريحات الحكومة الأخيرة أن الدولة قد تمكنت من تحصيل مبلغ مالي بلغ حوالى 26.7 مليار جنيه مصري خلال الفترة الماضي وذلك عن طريق الحصول علي ضرائب الممتلكات من المواطنين الموجودين بكافة المحافظات المصرية وذلك فى خلال الفترة الزمنية التي تتراوح ما بين شهر يوليو حتي شهر مايو الماضي لعام 2017 /2016 كما هو مقرر بالقانون المصري الخاص بالضرائب والخاص بضرائب المباني والعقارات.

جدير بالذكر أنه بالنسبة إلى نفس المدة من السنة المالية في العام الماضي قد قامت الحكومة المصرية بالحصول علي مبلغ مالي باعتباره ضرائب خاصة بالممتلكات بلغ حوالي 24.92 مليار جنيه مصري، وذلك بفارق وصل إلى نحو 1.8 مليار جنيه مقارنة بإجمالي حصيلة الحكومة من ضرائب الممتلكات من العام المنصرم.

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وقد كشف التقرير الأخير الذي صدر عن وزارة المالية المصرية والتي تمثل الحكومة في هذه التصريحات فيما يخص حصيلة الضرائب التي قد قررتها الحكومة علي كلاً من المباني والأراضي في الفترة الماضية أنها قد بلغت طبقًا للتصريحات حوالي 1.91 مليار جنيه مصري وذلك عن الفترة الزمنية التي قدرت بـ 11 شهرا الأخيرة، ومن جهة أخرى قد تمكنت الحكومة المصرية من الحصول علي مبلغ 1.031 مليار جنيه إجمالى حصيلة الضرائب علي تلك الممتلكات في نفس المدة من العام الماضي، لتكون قد ارتفعت حصيلة هذا العام بزيادة قد بلغت حوالي 869 مليون جنيه.

من جهة أخرى قد وصلت حصيلة الضرائب التي قررتها الحكومة علي المواطنين علي العمليات التجارية بالإضافة إلى العمليات الرأسمالية والتي من ضمنها ايضًا عوائد أدوات الدين في التقرير الصادر من قبل الحكومة إلى 22.6 مليار جنيه وذلك في مقابل الفترة المذكورة من العام المالي الماضي و التي قد بلغت إجمالي قيمتها حوالي 21.6 مليار جنيه مصري، وذلك بفارق زيادة مالية كبيرة قد أعلنت الحكومة بأنها قد بلغت حوالي مليار جنيه مصري واحد.