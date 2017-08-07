توقعات بارتفاع أسعار الحديد محليًا في الفترة المقبلة

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خرجت بعض التصريحات الإقتصادية المؤكدة علي أن أسعار البلت بالأسواق العالمية قد بلغت بوجه عام مستويات قياسية عالية فى البورصات العالمية خلال تعاملاتها الأخيرة، حيث تخطت تعاملاتها حاجز الـ 500 دولار أمريكي وذلك فى سعر الطن الواحد منها، مما يترتب عليه ارتفاع أسعار حديد التسليح في الفترة القادمة بالسوق المحلية.

ورد أن أوساط مواد البناء والتعمير في البلاد قد تمكنت من تسجيل زيادات جديدة خلال تعاملاتها حيث جاء أن الزيادة الأخيرة التي ظهرت علي أسعار البيلت والتي تعد “المادة الخام” بشكل عالمي، قد ظهر مثلها في بعض الشركات داخل مصر، حيث أعلنت بعض الشركات والمصانع عن رفع أسعار منتجاتها وقد جاء من بينها شركة “السويس للصلب” وشركة “المصريين” حيث ورد أنه سوف يتم رفع الأسعار بهم بزيادة جديدة تتراوح ما بين 150 و 200 جنيه فى الطن الواحد.

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جاء في تصريحات عضو غرفة الصناعات المعدنية، طارق الجيوشي، والذي يعد رئيس مجموعة الجيوشى للصلب حاليًا إنه بالنسبة إلى السوق المحلية قد تفاجأت يوم أمس أثناء تعاملاتها بالاسواق بارتفاع أسعار المادة الخام والتي تصدرها منتج “البيلت” حيث تم رفع قيمته عالميًا وصدمها أنه قد تمكن من الوصول إلى 500 دولار فى الطن الواحد وذلك علي الرغم من ثبات سعره فى الفترة الماضية ما بين 440 إلى 450 دولار أمريكي.

وعن أسباب ارتفاع أسعار البيلت عالميًا ورد أن هذا قد تم بعد الإرتفاع الشديد الذي قد شهدته أسعار المواد الخام بوجه عام والتي تدخل فى تصنيع أفران الصهر داخل المصانع والتى تتولى في النهاية إنتاج “البيلت”.

أكد “طارق الجيوشي”، في تصريحاته الإقتصادية أن المصانع المحلية داخل البلاد سوف تجد نفسها في الفترة المقبلة أنها مجبرة على عملية تغيير أسعارها المقررة في الآونة الأخيرة في حالة رغبتها علي عقد الصفقات والتعاقدات الجديدة والتي تختص بعملية توريد البلت وذلك وفقًا لأسعارها الأخيرة المقررة بعد ارتفاعها، كما أكد على أن مصانع حديد التسليح فى جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية تكاد تغطي تكلفتها الإنتاجية وذلك بسبب رفع أسعار التكلفة الإنتاجية للمواد الخام المستخدمة وجميع أسعار مدخلات الإنتاج بشكل عام والذي يعد منتج “البيلت” أهمها.