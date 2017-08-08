وزير التموين يصدر قرار بتشكيل لجنة مشتريات بهدف توحيد أسعار السلع التي يتم طرحها للمواطنين في منافذ البيع المختلفة

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جاء قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور “على مِصيلحي” بإنشَاء لجنة مشتريات مركزية تابعة للشركة القابضة الغذائية في ظل سعيه إلى توحيد أسعار السلع الغذائية والمنتجات في جميع كافة المجمعات الاستهلاكية على رأسها الأهرام والنيل، وستقوم اللجنة بتوفير ما تحتاجه الشركات التابعة بشكل جماعي في سبيل القيام بتوفير السلع الغذائية في جميع المحافظات بأسعار موحدة.

و خلال التصريحات التي قام بها رئيس الشركة القابضة “علاء الدين” أن هذا القرار سيقوم بدور كبير في عملية توحيد أسعار السلع في جميع منافذ الشركات التابعة للشركات القابضة، بالإضافة إلى قرار تشكيل اللجنة سيعمل على إتمام التعاقدات التي تشمل كميات كبيرة من السلع، هذا بجانب أن تعاقد اللجنة لمجموعة كبيرة من الشركات سيقلل سعر المنتجات عن التعاقدات الفردية التي كانت تقوم بها كل شركة على حدة.

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وأكمل أن عمل اللجنة سيبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، حيث ستقوم اللجنة بشراء الأضاحي وطرحها في السوق بأسعار منخفضة للمواطنين، هذا بجانب أن التعاقدات ستَشمل السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين والتي تطرحها المجمعات الاستهلاكية، هذا بجانب الانتظام الذي ستَتكفل به الشركات القابضة بتوفير السلع التموينية للبقالين في جميع المحافظات، حيث تقوم الشركات خلال الفترة الحالية بتوفير كميات كبيرة من الزيت والأرز ونحو 134 ألف طن من السكر بجانب عدد من السلع الغذائية الجديدة التي تمت إضافتها على السلع التي تقدمها الوزارة للمواطنين بقيمة دعم تصل إلى 50 جنيه للفرد.

كما أضاف علاء الدين خلال تصريحاته أن وزير التموين قد أكد على توفير السلع مخفضة السعر خلال الفترة القادمة من خلال السيارات المتنقلة التي ستنتشر في جميع الميادين والمحافظات التابعة للبلاد، لتقوم بطرح السلع الغذائية من الدواجن واللحوم والأسماك، و نظرا للإقبال الشديد على اللحوم خلال الفترة القادمة في ظل إقتراب عيد الأضحى المبارك فإن اللجنة ستقوم بزيادة كميات اللحوم التي تطرحها في السوق.

وخلال تصريحات رئيس الشركة العامة ” جمال الشرقاوي” فقد أكد الشركة ستقوم ببيع الخراف الحية في جميع المحافظات من خلال الشوادر التي سَتقيمها، هذا بجانب اللحوم التي ستقوم بطرحها والدواجن وكذلك الأسماك، هذا خلال الفترة القادمة في ظل الاستعدادات التي تقوم بها الشركات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، هذا بجانب عدد من السلع الأخرى التي ستقوم الشركة بطرحها.

كما أكد رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة ” محمد عاطف” خلال تصريحاته أن الشركة ستقوم بمضاعفة ما تعرضه الشركة من اللحوم بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 60%، خاصة في المحافظات التابعة للوجه القبلي في ظل الاستعدادات التي تقوم بها الشركات خلال الفترة القادمة مع قدوم عيد الأضحى المبارك وسيكون هذا في المناطق التي لا تتوافر فيها منافذ بيع للسلع الغذائية.