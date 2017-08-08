وزير الإسكان: قطع الأرض ال 86 التي طرحتها الوزارة تشهد إقبال كثيف من قبل المستثمرين

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جاءت تصريحات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية “مصطفى مدبولي” بالتأكيد على الإقبال الشديد الذي تشهده كراسات الشروط الخاصة بعدد 86 قطعة أرض قد طرحتها وزارة الإسكان بهدف الاستثمار من قبل العديد من المستثمرين، وجاءت تلك القطع المطروحة لتُمثل المجتمعات العمرانية الجديدة، في عدد 23 مدينة بمساحات مختلفة تتلاءم مع إقامة المشروعات العمرانية.

كما أعلن أن الأراضي المطروحة خلال هذا المشروع تقدر ب مساحة ما بين 4 إلى 403 فدان بعدد 59 قطعة أرض و تلك الأراضي تتبع أنظمة الأسعار المحددة، بينما هناك قطع مساحتها ما بين 10 إلى 105 فدان تصل إلى 14 قطعة أرض يتم تحديدها تبعا لنظام المظاريف المغلقة، و أرض مساحتها ما بين 58 إلى 2800 فدان عددها 13 قطعة يتم تحديدها بنظام الشراكة.

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و فتح باب سحب كراسات الشروط منذ يوم 30/7/2018 وحتى 5 أيام من هذا اليوم كان المستثمرين قد أتموا سحب 208 كراسة شروط وتم هذا من خلال أجهزة المدن التي تتوافر بها الأراضي المطروحة بينما تم سحب الأراضي التابعة لنظام الشراكة من خلال مقر هيئة المجتمعات العمرانية الذي يقع في منطقة الشيخ زايد.

وأضاف خلال التصريحات أن عدد 75 كراسة شروط قد تم بيعها لحجز 59 قطعة أرض تابعة لنظام السعر المحدد، بينما كان ترتيب المدن بصدور مدينة القاهرة الجديدة في مقدمة المدن بحجز 5 قطع أراض وشراء 31 كراسة شروط، بينما كانت مدينة 6 أكتوبر في المركز التالي بحجز 4 قطع أراض ببيع 23 كراسة شروط.

أما بالنسبة لنظام المظاريف، فقد تم بيع 54 كراسة شروط لحجز نحو 14 قطعة أرض، و كانت المدينة الأكثر إقبالا هي مدينة الشيخ زايد بحجز 4 قطع أراض من خلال بيع 29 كراسة شروط، بينما المركز التالي كان من نصيب مدينة 6 أكتوبر بحجز 3 قطع أراض ببيع 14 كراسة شروط.

بينما شهد نظام الشراكة حجز 13 قطعة أرض من خلال بيع 79 كراسة شروط، وكانت شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير وإعمار والهندسة المعمارية والديكور و العالمية للتعمير وهاي أرت و رؤيا القابضة للاستثمار و شركة مصر الجديدة للإسكان وأوراسكوم للفنادق وشركة المعادي للتنمية والتعمير و مباني للاستثمار العقاري و السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار من بين الشركات التي تقدمت لحجز تلك الأراضي.