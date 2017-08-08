تشكيل لجنة لرصد الأوضاع الوظيفية لفريق العمل في البورصة كان أول قرار للرئيس الجديد

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يعد فريق العمل التابع لأي منظمة أو مؤسسة هو رأس المَال الحقيقي لتلك الهيئة، هذا وأنه البنية الأساسية للهيئات أيضا، وعليه فإن السعي لتطوير أي مؤسسة لابد من البدء من تلك النقطة وهي فريق العمل، و بالتالي يمكن بكل سهولة ويسر الوصول إلى هدف التطوير وبأقل التكاليف التي من الممكن أن تتحملها الهيئة.

و جاءت قرارات رئيس البورصة المصرية الجديد “محمد فريد” بخصوص تشكيل لجنة جديدة تقوم على بحث ومراجعة الأوضاع الخاصة بالعاملين في البورصة خلال الفترة الحالية أحد القرارات التنفيذية التي لا بد من إتمامها، هذا بجانب أن قرار رئيس البورصة قد شمل مدة 3 أشهر تم تحديدها كحد أقصى لإنتهَاء اللجنة من هذا العمل منذ تاريخ صدور القرار.

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و خلال البيان الصحفي الذي قام به رئيس البورصة “محمد فريد” فقد أوضح الأهمية القصوى للإهتمَام بفريق العمل قائلا بأن فريق العمل في البورصة المصرية هو رأس المال الحقيقي للبورصة، و لهذا فإن من بين الأولويات التي لابد للبورصة المصرية الإهتمام بها خلال الفترة الحالية لتحقيق التطوير والتقدم هو الاهتمام بفريق العمل من خلال التطوير المؤسسي للعاملين وكذلك صقل المهارات وأن هذا ما ستهتم به البورصة المصرية خلال فترة الثلاثة أشهر القادمة خلال طريقها نحو تحقيق التطوير المستديم.

كما جاء قرار اعتماد شهادات الإيداع بواسطة بواسطة لجنة سيتم تشكيلها خلال القرارات الإدارية التنفيذية من قبل رئيس البورصة المصرية، هذا بدلا من القيام بإصدار قرارات منفصلة، هذا فيما يتعلق بقرارات إعادة تشكيل لجنة مراقبة عمليات التداول بصورة يومية ولجنة العمليات.

جاء هذا من بين القرارات التطويرية التي أصدرها رئيس البورصة المصرية بهدف تحقيق التطوير الدائم للبورصة المصرية، هذا لتستطيع البورصة المشاركة مع القطاعات الأخرى للنهوض بالاقتصاد المصري والذي قد شهد إضطراب خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى عدد كبير من المشكلات التي يشهدها السوق المصرية في ظل القرارات الحكومية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحاول الحكومة تطبيقه خلال الفترة الأخيرة، ومن المنتظر أن تبلي تلك القرارات بلاء جيدا يساهم في تطوير البورصة المصرية بشكل كبير.