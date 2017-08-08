الإسكان تعلن عن مبادرة إعفاء المتأخرين عن سداد الأقساط من الغرامات شرط الإنتهَاء منها في فترة 6 أشهر

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أعلنت وزارة الإسكان عن مبادرة جديدة بهدف التخفيف على المواطنين المُتعسرين في سداد الأقساط المستحقة على كلا القَرضين التعاوني والتكميلي، حيث أعلنت الوزارة عن قرار خاص بإلغاء جميع الغرامات التي تم فرضها على المواطنين مع تأخرهم عن سداد الأقساط وذلك بشرط أن يقوموا بسداد الأقساط المتأخرة في فترة قد حددتها الوزارة خلال البيان الذي أعلنته.

وفي هذا السياق فقد أكدت مستشار وزير الإسكان التابع لقطاع الإسكان والمرافق، المهندسة ” نفيسة هاشم” خلال مجموعة من التصريحات التي قامت بها أن وزارة الإسكان قد أصدرت قرار خاص بمُتعاملين حساب التمويل الاقتصادي للإسكان وذلك بمنحهم مهلة جديدة.

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وجاء هذا القرار من قبل الوزارة في محاولة منها للتيسير على المواطنين الذين يواجهون مشكلة في سداد الأقساط المتأخرة عليهم، هذا وشمل القرار إعفاء من الوزارة بجميع الغرامات التي فرضت على الملاك بسبب تأخرهم في السداد بالنسبة للقَرضين التكميلي والتعاوني.

الجدير بالذكر أن الوزارة قد أصدرت هذا القرار شرط أن يقوم الملاك بسداد جميع الأقساط المتأخرة من خلال بنك الإسكان والتعمير في جميع الفروع التابعة له والتي تكون بجوار الوحدات في مدة لا تزيد عن 6 أشهر، هذا بجانب أن الوزارة ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتأخرين عن الانتهاء من سداد الأقساط في حالة إنتهاء مدة ال 6 أشهر ولم يتم السداد.

و في نهاية التصريحات التي قامت بها مستشار وزير الإسكان، فقد دعت المواطنين إلى السعي للاستفادة من تلك المبادرة التي قامت بها الوزارة وذلك من خلال الإنتهَاء من تسديد الأقساط المتأخرة في فترة ال 6 أشهر التي حددتها الوزارة، وأضافت أن مبادرة الوزارة قد جاءت بناء على الطلبات التي تقدم بها المواطنين التابعين لجميع وحدات مشروعات الحساب وعلى رأسهم التابعين للنقابات المهنية بالقطامية.

الجدير بالذكر أن تلك المبادرة التي قامت بها وزارة الإسكان جاءت في صالح الكثير من المواطنين ممن تأخروا في سداد الأقساط وفرضت عليهم الكثير من الغرامات بموجب الإتفاق بينهم وبين الوزارة، كما وتعتبر فرصة مناسبة للكثير من المواطنين في حالة استغلالها بشكل جيد من قبل الجميع وإلا فإن المتأخرين في السداد سيتعرضوا للمساءلة بعد إنتهاء المهلة التي حددتها الوزارة.