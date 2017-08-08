وزارة التموين تقوم بتنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية

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قامت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من شهر أغسطس لعام 2017 بنشر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 178 لعام 2017، والذي يخص القواعد لتنظيم استخراج بطاقات التموين قواعد استخراج البطاقات التموينية الخاصة والفئات الأولى بالرعاية، حيث أنها قامت بتحديد المادة الأولى من القرار والذي يقوم على تحديد الفئات التي تستحق الدعم.

وقد شملت المادة قائمة الأشخاص الذين يستحقون الدعم ولهم الحق في القيام باستخراج بطاقة التموين وهما “الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، والأفراد الذين يستحقون معاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك، و تكافل وكرامة، والقصر الذين لا يملكون دخل ثابت وليس لديهم عائلة، وهناك عدد من فئات الأعمال العمالة الموسمية المؤقتة، والأشخاص الذين يعملون بالزراعة أيضا الباعة الجائلين وليس لهم مورد رزق ثابت، وعمال التراحيل والسائقين والمهنيون والحرفيون الذين لديهم أعمال حرة ولكن أصحاب دخول قليلة، والمتعطلون ومن في حكمهم، والأشخاص الحاصلين على مؤهلات دراسية ولكن ليس لديهم عمل يتم ذلك بموجب عمل بحث اجتماعي، ودخل شهري ويكون بحد أقصى 800 جنيه شهريا.

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وايضا دخلت من ضمن الاشخاص الذين يحتجون الدعم هم الأشخاص الذين على المعاش بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم الذين يحصلون على معاش بحد أعلى 1200 جنيه شهريا.

وايضا دخل من ضمن القائمة العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال الخاص أو القطاع العام والمؤمن عليهم بحد أعلى 1500 جنيه شهريا،وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن الحد الأقصى للدخل شهريا.

حيث ذكر في القرار الجديد في المادة الثانية له، أنه يتم استخراج بطاقات تموينية للفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة والحرجة دون النظر إلى الحد الأعلى للدخل، ووفقا للمادة الثالثة من القرار أنه في كافة الأحوال أنه يتم استخراج بطاقات تموينية للفئات والشرائح التي تم ذكرها في المادة الأولى والمادة الثانية بحد أقصى أربعة أفراد للبطاقة في الأسرة الواحدة، ومن الشروط أنه لن يتم إضافة أي أفراد أخرى للبطاقة التموينية بعد استخراجها.

والجدير بالذكر انه قامت الوزارة بتحديد آخر مهلة لسداد تأمين الدقيق الخاص بأصحاب المخابز وهو اليوم الثلاثاء بعد أن كان اخر يوم يوم الأحد الماضي ولكن قام وزير التموين بمدها لليوم.