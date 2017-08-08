“فخري الفقي” يتوقع تراجع سعر صرف الدولار ليصل إلى 14 جنيه في 2018

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أعلن الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي أن سعر صرف الدولار سيصل إلى 14 جنيه مصري مقابل الدولار في عام 2018، واستند في تنبؤه هذا على عدة أسباب حيث صرح أن هناك دائما عوامل عديدة تضغط على سعر صرف الدولار من خلال حجم المعروض منه في السوق المصري هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قلة وشح الاستيراد الذي حدث منذ الفترة الزمنية من شهر يناير السابق 2017 يؤثر وبشده على تقليل سعر صرف الدولار في السوق المصرية.

كما أشار الدكتور فخري الفقي أن جمهورية مصر العربية تقوم باستيراد سلع ومنتجات من الدول الخارجية بتكلفة تبلغ حوالي 36 مليار دولار بعدما توقف عملية الاستيراد من الخارج مدة زمنية كبيرة بلغت السبعة أشهر مما أدى إلى هبوط قيمة الاستيراد لتسجل حوالي 24 مليار دولار أمريكي مما أدي إلى توفير ما يقارب 12 مليار دولار أمريكي في السوق المصرية وعمل على توفير العملة الأجنبية وجعل قيمة صرف الدولار تقل أمام قيمة الجنيه المصري في سوق الصرف الأجنبي.

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وأعلن الدكتور فخري الفقي أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج حيث يقومون بإرسال تحويلاتهم المالية من العملات الأجنبية إلى جمهورية مصر العربية فهذا يعد مصدر دخل للدولة من العملات الأجنبية، وكما أن الودائع التي توضع في البنوك بالدولار الأمريكية تساعد أيضا من جهة أخرى على توفير مصدر أخر من مصادر جني العملات الأجنبية في الدولة وتوفير العملة الصعبة فيها، ويعد مصدر آخر هام من مصادر توفير العملة الصعبة إلا وهي الاستثمارات الأجنبية التي تتم داخل جمهورية مصر العربية والتي تسعى الحكومة جاهد من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الفترة الحالية إلى الدولة من أجل زيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية وبالتالي زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بها.

كما أشار الدكتور فخري الفقي أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية في الفترة الأخيرة من هذا العام 2017 زادت بنسبة تصل إلى 17%، وهذا يعد تطوير عظيم في الفترة الحالية.

وأوضح الدكتور فخري الفقي كل هذه العوامل الاقتصادية التي تم الإشارة إليها تعمل كلها على خفض قيمة صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حيث من المتوقع أن يسجل في العام القادم 2018 حوالي 14 جنيه مقابل الدولار في سوق الصرف المصري.