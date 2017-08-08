خبير مصرفي يتوقع سعر الدولار فى نهاية العام

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خرجت بعض التوقعات الاقتصادية من الخبير المصرفي الشهير هاني عادل، مؤكدة علي تراجع عملة الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة داخل البنوك المصرية والأسواق بوجه عام كما أكد علي أنه سوف يواصل الدولار انخفاضه وتراجعه في الفترة القادمة وفي خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي 2017 وذلك وفقا للمؤشرات والمعطيات الاقتصادية التي تظهر في تعاملاته المصرفية مع تصريحات وزارة المالية بارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي في إجمالي الموازنة العامة للدولة والتي قد ظهرت في حسابات البنك المركزي المصري.

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وأضاف الخبير المصرفي، في تصريحاته الإقتصادية التي تم الإعلان عنها أن الجنيه المصري في الفترة القادمة من المتوقع له أن يشهد تحسنا كبيرًا في تعاملاته أمام سلة العملات في البنوك والأسواق وخاصة أمام الدولار الأمريكي الذي شهد تراجع كبير امامه علي مدار عدة شهور متتالية.

جاء في تصريحات الخبير الاقتصادي أنه يتوقع من خلال التعاملات المالية الحالية ان الدولار الأمريكي من المتوقع له أن يتراجع من جديد آخر هذا العام حتى يصل إلى 16 جنيها مصري مع نهاية العام الحالي كما أشار إلى أنه سوف يشهد مزيد من التغيرات في تعاملاته على أن يواصل التراجع من جديد مع نهاية شهر يناير المقبل في العام الجديد.

وأضاف هاني عادل، أن تراجع العملة الخضراء من المتوقع أن ينتج عنه انخفاض جديد وحاد في الفترة القادمة علي المستوى المحلي والعالمي علي جميع الأسعار بالأسواق.