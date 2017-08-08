“علاء فهمي” يتفقد المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة الصناعات الغذائية

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أجري اليوم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور علاء فهمي جولة تفقدية بصورة مفاجئة لتفقد عدد من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة في مناطق عديدة متفرقة في محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، للعمل على تنفيذ قرارات علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حيث أمر بقيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمتابعة المجتمعات الاستهلاكية التابعة لها وكذلك مخازن الشركتين العاملين في مجال الجملة ليتم التأكد من توافر جميع المنتجات والسلع في الأسواق المصرية وتوفيرها للمستهلك بصورة ميسرة.

كما أعلن الدكتور علاء فهمي عن انتظام صرف كافة حصص السلع التموينية للبقالين العاملين في تقديم السلع التموينية وجميع فروع الجمعيات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لشهر أغسطس الحالي ليتم صرفها للمواطنين مستحقي الدعم حيث تم صرف مائة وأربعين ألف طن من السكر لكل شهر، وبالإضافة إلى صرف مائة وستة وثلاثين ألف طن زيت ليتم صرف كافة الاحتياجات في السوق التموينية لمستحقي الدعم ممن يمتلكون بطاقات الكترونية ويبلغ عددهم حوالي سبعين مليون مواطن مصري.

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وأشار الدكتور علاء فهمي على صرف كميات كبيرة تكفي احتياجات السوق من السلع المتنوعة كالمسلي، والأرز، والشاي، والمكرونة ليستطيع مستحقي الدعم ليقوموا باختيار ما يحتاجون إليه من بين هذه السلع المعروضة ليستفيدوا منها في استغلال قيمة الدعم الموجه لهم في بطاقات الدعم بما يتوافق مع احتياجات كل أسرة من السلع.

وأشار رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن سعر كيلو السكر المدعو يصل إلى عشرة جنيهات، وسعر كيلو الأرز المدعم يصل إلى 650 قرشا وسعر ال 800 جرام من الزيت الخليط يصل إلى أربعة عشر جنيه للزجاجة في الدعم.

كما أضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إن أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة سعرها ثابت ولا يتم إجراء أي تعديل على أسعار اللحوم، ويبلغ سعر كيلو اللحوم المجمد ستين جنيه مصري، وسعر كيلو اللحم الطازج السوداني يصل إلى ثمانين جنيه مصري، وسعر كيلو الدواجن يصل إلى واحد وثلاثين جنيه مصري ليتم تغطية كافة احتياجات السوق المصري من كافة الاحتياجات سواء السلع المدعومة أو اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة.