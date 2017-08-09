الإحصاء تكشف عن قيمة صادرات مصر لدول “التعاون الخليجي” خلال 5 شهور

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ورد في بيان نشرة التجارة الخارجية التي قد تم الإعلان عنها بخصوص الفترة الزمنية التي تتراوح ما بين شهر يناير إلى شهر مايو 2017، والتي كشف عنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بخصوص صادرات مصر التي تم تصديرها خلال أخر 5 أشهر ماضية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، أنه قد ارتفعت حصيلة الصادرات التجارية لهذه الدول خلال هذه الفترة.

أكدت نشرت الإحصاء أنه قد شهدت صادرات مصر ارتفاعًا ملحوظًأ مقارنة بمثيلتها من العام الماضى، كما أكدت من جهة اخرى علي أنه قد ارتفعت حصيلة الواردات من هذه الدول خلال نفس المدة من العام الحالى بشكل طفيف، وذلك عند مقارنة الإحصائيات الحالية بما جاء في الخمسة أشهر الأولى من عام 2016.

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جاء في تفاصيل النشرة الإقتصادية أنه قد بلغ إجمالى صادرات جمهورية مصر العربية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتمثل في كلاً من دولة ” السعودية، الإمارات، الكويت، عمان، البحرين، قطر”، حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي وذلك عن الفترة الزمنية التي تتراوح ما بين شهر يناير إلى شهر مايو 2017، مقابل 2.1 مليار دولار أمريكي، فى الفترة من يناير إلى مايو الماضي لعام 2016.

من جهة اخرى، قد بلغ حجم الواردات إلى مصر عن طريق هذه الدول حوالي 2.655 مليار دولار أمريكي عن نفس الفترة الزمنية المشار إليها من خلال واردات العام الجارى، والتى قد بلغت قيمتها حوالي 2.615 مليار دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن حجم الصادرات المصرية قد ارتفع خلال أول 5 أشهر من العام والتي تتراوح ما بين شهر يناير وشهر مايو حيث قد بلغت قيمتها حوالي 10.6 مليار دولار، بينما قد بلغت قيمة الواردات عن نفس المدة حوالي 22.7 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات المصرية المتعلقة بالفترة الزمنية التي تتراوح ما بين شهر يناير إلى شهر مايو 2016 إلى 9 مليارات دولار أمريكي، بينما بلغ حجم الواردات 30 مليار خلال نفس الفترة هذا العام.

وقد جاء في الجدول الخاص الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات مصر بالإضافة إلى الواردات إلى كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الزمنية التي تتراوح ما بين شهر يناير وحتى شهر مايو 2017 كانت كالتالى: