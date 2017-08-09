بنك مصر يعلن عن إصدار بطاقة فيزا البلاتينية الائتمانية

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أصدر بنك مصر يتصدر قائمة البنوك المصرية بإصدار بطاقة فيزا البلاتينية وذلك في إطار تعاون البنك مع شركة فيزا حيث تعتبر فيزا من كبرى الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا العاملة على توفير كافة حلول الدفع الإلكترونية.

وتعتبر بطاقة فيزا البلاتينية الائتمانية بطاقة دفع مسبق الدفع تتميز بصفات خاصة حيث يتم استخدامها في عمليات الدفع الإلكتروني أثناء عمليات الشراء في كافة أرجاء العالم كما يمكن عملية السحب النقدي بالمثل في كل أنحاء العالم.

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ويأتي إصدار بنك مصر لبطاقة الائتمان البلاتينية لتبرهن على الدور الريادي الكبير للبنك في مجال إصدار بطاقات الدفع التي تتم إلكترونيا على أساس أن بنك مصر يقدم هذه الخدمات الإلكترونية في إطار عمله على خدمة عملاء البنك ولا يكتفي بإصدار البطاقات الإلكترونية ولكنه يعمل على تطوير خدماتها بما يواكب تطورات النظم العالمية في مجال الدفع الإلكتروني.

وبحسب ما أعلنه بنك مصر بخصوص بطاقات فيزا البلاتينية فإنها توفر لعملاء البنك العديد من الخدمات والمزايا ومنها إتاحة أكبر فترة سداد البطاقة عن دفع المشتريات وعمليات السحب النقدي لمدة أطول تصل إلى سبعة وخمسين يوما، كما أنها تتيح إمكانية تقسيط قيمة العمليات الشرائية من خلال البطاقة على مدة تصل إلى ستة وثلاثين شهراً.

كما تقدم بطاقات فيزا البلاتينية الدخول إلى صالات المخصصة لرجال الأعمال بالمجان في أكثر من خمسة وعشرين مطار بكل أنحاء العالم، ومع تقدم البطاقة خدمة تقديم فترة ضمان أطول للمشتريات التي تتم عن طريق استخدام البطاقة، كما أنا توفر خدمة حماية ما تم شراءه ضد السرقات أو التلف، إلى جانب توفير البطاقات للعديد من الخدمات وتتيح الكثير من المزايا المختلفة وتقدم خدمات مميزة أثناء السفر منها خدمات طبية وقانونية ما يسمى Emergency Cash.

وأعلن البيان الصادر عن بنك مصر أنه يمكن للخدمات الراغبين في الحصول على بطاقة الائتمان البلاتينية التوجه إلى فروع البنك التي تنتشر على كافة أرجاء جمهورية مصر العربية ليصل عدد هذه الفروع حوالي خمسمائة وثمانين فرع، وأصدر البنك أكثر من ستة ملايين بطاقة للدفع ومنها بطاقات الدفع الائتمان وبطاقات الدفع المقدم، وبطاقات الخصم الفوري، وبطاقات المرتبات.