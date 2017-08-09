ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المصرية

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وردت بعض الأنباء الخاصة من داخل اسواق الذهب المصرية المؤكدة على وجود ارتفاع فى أسعار تعاملات الذهب داخل السوق المحلى خلال تعاملاته التي جرت اليوم الأربعاء محلات الصاغة والاسواق حيث دعم ارتفاع سعر الذهب محليا داخلا البلاد ارتفاع عنصر الذهب باعتباره عنصر نفيس فى الأسواق العالمية أيضا ليسجل سعر جديد بين أسعار المعادن مقارنة بسعره الذى سجله يوم امس .

وقد جاء فى تصريحات السيد إيهاب واصف والذى يعمل كنائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية الصحفية التى تم الاعلان عنها اليوم، أنه فيما يخص أسعار الذهب تعاملاته خلال ساعات اليوم داخل السوق المصرية لاحظ أنه قد ارتفعت أسعار المعدن الأصفر داخل البلاد وبجميع المناطق بنحو 3 جنيهات فى قفزة جديدة لسعر حرام الذهب مشيرا فى تصريحاته إلى أن عيار الذهب “21” قد سجل خلال تعاملاته اليوم 624 جنيها وذلك بالنسبة للجرام الواحد فيما سجل الجرام من الذهب عيار “18” فى تعاملاته اليوم حوالى 85. 534 جنيه، وبالنسبة إلى عيار “24” فقد سجل حوالى 15. 713 جنية مصرى، بينما من جهة أخرى قد ورد أنه بلغت قيمة الجنيه الذهب في تعاملاته خلال ساعات النهار نحو 4992 جنيها”.

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وبالنسبة إلى أسعار الذهب العالمية ورد أنه قد قفزت قيمة العقود الآجلة الخاصة بتعاملات الذهب اليوم الأربعاء بمقدار 10.55 دولار أمريكي خلال تعاملاتها، أي ما يوازي فى التعاملات نسبة 0.83 %، حيث جاء أنه قد يصل سعر السوقية اليوم إلى 1273.12 دولار أمريكي، كما ارتفعت من جهة اخر قيمة العقود الآجلة بالنسبة إلى معدن الفضة فى السوق المحلى بمقدار 0.178 دولار امريكى اى ما يوازى فى تعاملاته نسبة 1.09 %، ليصل بذلك سعر الأولوية اليوم إلى 16.568 دولار أمريكي فى حين جاء أنه قد انخفضت قيمة العقود الآجلة بالنسبة إلى معدن النحاس بمقدار 0.04 دولار أمريكى أى ما يوازى فى تعاملاته قيمة 0.12 %، لتصل بذلك إلى 2.939 دولار أمريكي بالنسبة إلى الرطل الواحد.