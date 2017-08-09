مشروعات بقيمة 50 مليار جنيه خلال معرض “النخبة العقاري” في دورته الثانية

Advertisements

انطلق اليوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر أغسطس لعام 2017، معرض النخبة العقاري وهذا لدورته الثانية، وقام بالمشاركة في المعرض عدد من كبرى الشركات العقارية المصرية، والشركات الخليجية، جانب الشركات العربية، وقام وزير الإسكان مصطفى مدبولي بحضور المعرض، وأيضا الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالمشاركة في فعاليات المعرض، كما قام عدد من كبار قادة وزارة الإسكان وبعض المستثمرين.

ومن المقرر أن يقوم المعرض بعمل استعراض لمجموعة من المشروعات العقارية التي تنتمي أكبر الشركات العقارية المتواجدة في السوق المصري، بالإضافة إلى الشركات المتواجدة في منطقة الخليج. ومن الأهداف التي يقوم بها المعرض هو العمل على جذب عدد كبير من رؤوس الأموال العربية إلى الاستثمار في السوق المصري، بالإضافة على أن المعرض يقوم بوضع الضوء على الفرص الاستثمارية المتواجدة في الأسواق المصرية ، ناهيك عن مساعدة الشركات العارضة على القيام بتسويق للمشروعات الخاصة بهم.

Advertisements

تقوم أكثر من 120 شركة للتطوير العقاري بالمشاركة في فعاليات “معرض النخبة العقارية” حيث أنها تقوم بعرض لمجموعة من المشاريع العقارية والإنسانية والسياحية والتجارية التي تم إنشاؤها في جميع أنحاء الجمهورية، سواء كان ذلك في محافظة القاهرة والمدن الجديدة، أو المتواجدة على المناطق الساحلية، حيث أن قيمة المشروعات الاستثمارية المعروض في معرض النخبة بـ 50 مليار جنيه.

كما أن هناك عدد 20 شركة خليجية تقوم بعرض مشاريعها العقارية المتواجدة في مصر، حيث أن المعرض يتيح اللقاء المباشر بين كلا من البائع والمشتري.ويقوم المعرض بتنظيم مجموعة إسكان جلوبل، وهذا هو المعرض الذي تحرص الشركة على أن تقوم بتنظيمه في عدد من الدول العربية، وهو يقام في السوق الكويتي منذ عام 2008 وهو يأخذ سمعة كبيرة على أنه أحد أكبر المعارض العقارية في السوق الكويتي، وهو يلقى ترحيب كبير من جانب الشركات العارضة والجمهور الذي يتم قصده من الكويتين أو المصريين الذين يعملون بالكويت.

وتعد إسكان جلوبل هي أحد أكبر الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات في الكويت بجانب أن الشركة تسعى إلى توسيع نطاقها إلى الأسواق الخليجية المختلفة، كما أن الشركة تقوم بتنظيم حوالى خمسة معارض عقارية في الكويت وثلاث معارض في الخليج والتي يتم من خلالها عرض أكبر المشاريع العقارية والتي يكون فيها الكثير من التسهيلات في السداد لزوار المعرض.