الريال السعودي متوفر في البنوك وغير موجود في السوق السوداء

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قام مسؤولون في البنوك المصرية وأصحاب شركات الصرافة بنفي وجود أي سوق سوداء لسعر الريال السعودي، أو وجود أي عقبات في توفير الريال السعودي وهذا للمسافرين في موسم الحج من المصريين، كما قاموا بالتأكيد على أن المعروض من الريال السعودي في البنوك وشركات الصرافة يعادل أضعاف المطلوب منه، وخاصة بعد أن قام البنك المركزي تعليمات لجميع البنوك أن تقوم بتوفير العملة السعودية للحجاج.

وقد صرح محمد فتحي وهو أحد أصحاب شركات الصرافة، بأن ما تم ترديده من وجود سوق سوداء للعملة السعودية هو مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، وأشار أن الريال السعودي يتوفر بصورة كبيرة مما يجعل فائض لشركات الصرافة.

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كما قام بإضافة أن شهور الصيف غالبا يكون فيها ارتفاع في نسبة السياحة الخليجية، بجانب أن المصريين الذين يعملون بالخارج يأخذون عطلتهم في موسم الصيف، وهو كان سبب من أسباب توفر العملة الخليجية بأضعاف المطلوب ومن أوائل العملات المتوفرة الريال السعودي، وأيضا تكتظ البنوك بالدولار الامريكي والريال السعودي.

وأشار محمد فتحي أن شركات الصرافة تعاني من عدم توافر المشتري للريال السعودي، وهذا ما جعل شركات الصرافة تضطر إلى بيع حصتها من العملات الأجنبية إلى البنوك المصرية، وايضا هناك مشكلة في وجود نقص في الجنيه المصري مقارنة بالمعروض من العملات الأجنبية والخليجية.

كما صرح مسئول بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يقوم بالعمل على توفير الريال السعودي لأصحاب تأشيرات الحج وهذا تنفيذا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي، وايضا هذا ما تقوم به بنك مصر وبنك القاهرة، كما قام باستبعاد أي أقوال تدعي بوجود سوق سوداء للريال السعودي في حين أنه متواجد وبكثرة في البنوك المصرية وشركات الصرافة.

وفي تصريح محمد موسى مسئول بإحدى شركات الصرافة المتواجدة في منطقة المهندسين، أن الريال السعودي متوفر لدى شركات الصرافة بنفس سعر البنوك ويتراوح ما بين 4.72 جنيه و4.76 جنيه، ولا يوجد حد أقصى للطلب، كما أشار إلى ان شركات الصرافة تعاني من انخفاض الإيرادات والأرباح نتيجة لقلة الطلب على العملات الأجنبية وما يجعلها تقوم ببيع حصتها للبنوك بدون هامش ربح.

وأضاف أن شركات الصرافة تجمع حصيلة أسبوعية للريال السعودي تتخطى الخمسة ملايين جنيه ولا تجد من يقوم بشراء هذه الكمية، ومع توافد السياح من دول الخليج تزداد كمية العملات الخليجية بالشركات والبنوك.