المصرية للاتصالات تبدأ حملة الترويج لـ شبكة المحمول الوطنية 015 بالساحل الشمالى

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الشركة المصرية للاتصالات، تبدأ حملة الترويج للشبكة الرابعة الخاصة بـ التليفونات المحمول فى منطقة الساحل الشمالى، وذلك من خلال أكشاك صغيرة وايضا عربات تحمل مرسوم عليها شعار الشبكة الجديدة.

صرحت مصادر موثوق بها لإحدى الصحف اليومية، إن الشركة المصرية للاتصالات قد بدأت فتح حجز أرقام مميزة للسادة العملاء الـVIP فى الساحل الشمالى، من خلال أكشاك صغيرة خاصة بها، حيث يتم بدء حجز هذه الأرقام المميزة من خلال أسماء العملاء وبطاقات العملاء الشخصية، على أنه سوف يتم اجراء الاتصال بهم فورا بعد إصدار خطوط المحمول للشبكة الجديدة، هذا بناءا لما تم تصريحه.

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على تالرغم من رفض مسؤولو الشركة المصرية للاتصالات التعليق على كل ما تم ذكره، أو تفسير السبب وراء اختيار الساحل الشمالى بالتحديد لبدء إطلاق هذه الحملة، حيث تتبع الشركة المصرية للاتصالات مبدأ السرية التامة على برنامج خطتها الترويجية الخاصة بإطلاق الشبكة الرابعة، التى سوف تلقى منافسة عنيفة من قبل شركات الهواتف المحمولة الأخرى التى تعمل فى نفس السوق.

جدير بالذكر، أن مجموعة من خطوط التليفونات المحمولة الموجودة وتعمل بالسوق المصرية والتى تصل إلى حوالى 100 مليون خط وبنسبة انتشار بلغت 111% من إجمالي عدد السكان، طبقا لحسابات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التقارير قد قدمتها مؤخرا.

لكن الشركة المصرية للاتصالات تضع أملها الأكبر على عملائها الحاليين الذين يشتركون فى خدمة الهاتف الثابت، الذين بلغ عددهم إلى حوالى 6 ملايين، حتى يكونوا مركز القوة بالنسبة لها خلال المرحلة الأولى من مواجه المنافسة على هذه الخدمة.

حصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة الجيل الرابع للهواتف المحمولة فى شهر أغسطس السابق، بمبلغ وقدرة 7.08 مليار جنيه، يتم دفع نصفها بالعملة الأمريكية، وقد دفعت الشركة المصرية للاتصالات حوالى مبلغ 5.2 مليار جنيه من إجمالى القيمة، وسوف يتم دفع باقى القيمة على أقساط متتالية.

كما وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اتفاقيتي تنسيق مع شركة اتصالات مصر حتى تتمكن من تقديم خدمات الاتصالات الدولية من خلال البوابات الدولية للشركة المصرية للاتصالات، سعيا من الشركة لتقديم كل ما يطمح إليه العملاء من خدمات.