الجهاز المركزي يطبق مشروع استخدام الهواتف المحمولة فى جمع البيانات

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يعقد ورشة عمل فى مقر الجهاز، يرأس الجلسة “اللواء أبو بكر الجندى”، اليوم الأربعاء، بهدف إطلاق تطبيق مشروع جديد، حيث تستخدم التليفونات المحمولة “الموبايل”، فى تجميع البيانات الإحصائية، حيث يتم حصر الأرقام القياسية لأسعار السادة المستهلكين، وهذا بالتنسيق مع جامعة النيـــل الأهلية، وتحت إشراف اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

فى هذا الصدد، صرح الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، اليوم الأربعاء، فى تقرير صادر عنه، إنه تم عقد ورشة العمل حيث يدير الورشة رئيس الجهاز، اللواء “أبو بكر الجندى”، فى وجود مجموعة من مندوبي وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التجارة والصناعة، والتنمية المحلية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، وجهاز حماية المستهلك، و الاتـــحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، واتحاد الجمعيات الأهلية، والبنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى مجموعة من مندوبي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مــن أصحاب الصلة والاختصاص.

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أفاد التقرير، أن الهدف الرئيسى من ورشة العمل هو الإفصاح عن تطبيق المشروع، بخلاف عرض دور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وطريقة العمل الموجودة حاليا، لتحديث الأرقام القياسية للأسعار، علاوة على تطوير وتنمية القدرات الإحصائية من خلال استخدام تكنولوجيا الهواتف المحمولة، فى عملية إنتاج الإحصــاء، وجمع البيانات وما يؤدى إلى رفع جودة المعلومات، وسرعة استخلاص النتائج التي تكون بمثابة قاعدة لرسم السياسات الفعالة، واتخاذ القرارات التى تبنى على أدلة واضحة، والتخطيط الصحيح للتنمية.

أضاف التقرير، أن الطريقة الجديدة يتم من خلالها اختيار المسح طبقا على ضرورة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين “التضخم”، لذا يعتبر المؤشر مرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية للأفراد، وواحد من الآليات الهامة التى تستخدمها الدولة فى حساب صافى الدخل القومي فى ظل الأسعار الثابتة.

كما يستخدم فى قياس التغير فى مستويات الأجـور الواقعية، كما يعتبر المؤشر الأساسي الذي يتعامل معه البنك المركزى المصرى بعين الاعتبار، فى رســـم خطة السياسات النقدية.

يسعى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى خدمة الوطن والمواطنين، لذا سوف يتم تفعيل مشروع تجميع البيانات الإحصائية.