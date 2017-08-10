خبير اقتصادي يشيد بإجراءات الحكومة المصرية للعمل على نمو القطاع التعاوني

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أعرب رضا لاشين الخبير الاقتصادي وإشادته بالعديد من الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة الماضية حيث أدت إلى تحرك الاقتصاد الوطني لجمهورية مصر العربية إلى الأمام والعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية التي تهدف الحكومة المصرية في الفترة الحالية والمستقبلية من خلال تحقيق الخطط الاقتصادية الهادفة لذلك.

وأوضح رضا لاشين أن من أهم الخطوات الإصلاحية والتخطيط الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية في الفترة الحالية هو نمو القطاع التعاوني اقتصاديات عن طريق مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في العديد من المشروعات الاقتصادية الهادف إلى دفع عجلة الاستثمار وتحسين الأداء الاقتصادي في جمهورية مصر العربية.

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وأشار رضا لاشين أن الحكومة المصرية لا تكرر كافة الأخطاء الاقتصادية التي كانت في الماضي، حيث كان هدف الحكومة المصرية قبل ثورة يناير هو الخصخصة موارد الدولة بالإضافة إلى إهدار المال العام وكذلك ضياع الكنوز الوطنية عن طريق بيعها في عهود قديمة ولت ولم تعد، وذلك ليس من أجل تحقيق مصلحة للدولة والعمل على تنميتها اقتصادياً ولكن من أجل مصالح فئة معينة من رجال الأعمال دون اعتبار أي مصالح أخر غير المصالح الشخصية.

وأوضح رضا لاشين أن دولة جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية تقوم باستغلال كل الأصول المملوكة للدولة تقوم باستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال العمل على مشاركة القطاع الخاص من أجل إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تهدف على استغلال كافة الأصول المملوكة للدولة من أجل الإنتاج للعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في البلاد دون التفريط في ممتلكات الدولة المصرية.

وطلب رضا لاشين من القطاع الخاص العامل في الدولة المصرية على القيام بدوره الوطني من أجل العمل على الاستغلال الأمثل لأصول القطاع العام المصري لإقامة مشروعات إنتاجية كبرى تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإعادة السوق المصرية إلى مكانته بين الأسواق العالمية، وتعمل على تلبية احتياجات المواطنين في جمهورية مصر العربية من السلع والخدمات بدلاً من استيرادها من الخارج لنعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتجارية والصناعية على حد سواء واستغلال كافة مواردنا الاقتصادية بطريقة مثالية.