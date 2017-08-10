“التعبئة والإحصاء” تعلن ارتفاع معدل التضخم بمصر 3,3% عن شهر يوليو الماضي

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نشرته الاقتصادية التي صدرها كل شهرياً، وأشار تقرير الجهاز أن معدل التضخم الاقتصادي في مصر خلال شهر يوليو السابق 2017 سجلت نسبة 3,3 في المئة إذا ما قورنت بنفس الفترة السابقة من شهر يونيو 2017 الذي سجل فيه معدل التضخم 248,4 نقطة، أما في شهر يوليو فقط سجل 256,6 نقطة.

وأشار التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم الاقتصادي في جمهورية مصر العربية على مدار السنة زاد بنسبة 34,2 في المئة إذا ما تم مقارنته بالأداء الاقتصادي للدولة في شهر يوليو من العام الماضي 2016.

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قامت الحكومة المصرية برفع قيمة أسعار المحروقات والوقود في نهاية شهر يونيو السابق 2017 عن طريق رفع الدعم السلعي عن قائمة الوقود في الدولة.

وأشار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار الشراب والطعام في الدولة المصرية ارتفع بنسبة كبيرة 2,4 في المئة منذ شهر يوليو 2017 إذا ما تم مقارنته بأسعار شهر يونيو 2017.

كما أظهر التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار كل من الغاز والكهرباء والمياه بالإضافة إلى أسعار المساكن ارتفعت بنسبة سجلت 2,6 في المئة.

كما أشار التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع في أسعار منتجات المزاج مثل الدخان والكحول بنسبة سجلت نسبة 8,6 في المئة، وارتفعت أيضا أسعار الأحذية بنسبة ضئيلة مسجلة 0,9 في المئة، كما ارتفع قيمة النقل والمواصلات بنسبة 9.3 في المئة.

أما من الناحية السياحية فقد ذكر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قطاع المطاعم والفنادق سجل أيضا ارتفاع بنسبة 10,4 في المئة.

كما أظهر التقرير الاقتصادي أيضا أنه على أساس الزيادة السنوية إذا ما تم مقارنة شهر يوليو من عام 2017 مع شهر يوليو من العام السابق 2016، فان هناك زيادة كبيرة تقدر بنسب عالية في التضخم الاقتصادي حيث زادت أسعار الشراب والطعام في مصر على مدار العام بنسبة كبيرة سجلت حوالي 43 في المئة.

أما أسعار المياه والغاز والمياه وأسعار المساكن سجلت زيادة تقدر بحوالي 10,2 في المئة، أما الدخان والمشروبات الكحولية سجلت ارتفاع أيضا بنسبة كبيرة يصل إلى 44.6 في المئة، وأما الملابس والأحذية فقد بلغ الزيادة فيها بحوالي 28,4 في المائة، أما قطاع الفنادق والمطاعم فقد سجل ارتفاع يقدر بنسبة 33,2 في المئة، وأما المواصلات والنقل فقد ارتفعت بنسبة 36,7 في المئة.