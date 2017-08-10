“المجتمعات العمرانية” تطرح مناقصات مدينة المنصورة الجديدة لشركات المقاولات

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تعتمد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطتها ليتم وضع المخطط التنفيذي لمدينة المنصورة الجديدة التي أصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري ليتم إقامتها لسنة 2017 برقم 378.

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه سيتم خلال الأيام القادمة طرح مناقصات عديدة أمام شركات المقاولات المصرية تشمل كافة الأعمال التنفيذية في أعمال البنية التحتية والمرافق العمرانية بالتزامن مع البدء في الأعمال التنفيذية للمشروعات العمرانية والإسكانية التي تشمل العديد من أنواع الإسكان المختلفة منها الفاخر والاجتماعي التكافلي بالإضافة إلى مشروعات الإسكان المتوسط.

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وتم تقسيم مدينة المنصورة الجديدة على عدد من المراحل التنفيذية، على أن يتم في المرحلة الأولى من تنفيذ مدينة المنصورة الجديدة سيتم تنفيذه على مساحة تقدر بحوالي ألفين وخمسمائة فدان لتصل إلى ثلاثة آلاف فدان.

تقوم الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص جزء من ميزانيتها لتنفيذ كافة المشروعات التي من المتعين تنفيذها في مدينة المنصورة الجديدة، وتعمل الهيئة جاهدة على جعل المدينة من المدن السياحية الكبرى على مستوى جمهورية مصر العربية لتعمل على جذب الكثيرة من المواطنين بجميع المحافظات المصرية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية خلال لقاءه مع مسؤولين وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أهمية جعل مدينة المنصورة الجديدة بمثابة وجهة ونافذة لمنطقة الدلتا من الناحية السياحية.

تتضمن المشروعات السكنية في مدينة المنصورة الجديدة الكثير من أنواع الإسكان المتعددة منها إسكان اجتماعي تكافلي، ومشروعات الإسكان المتوسط بالإضافة إلى مشروعات الإسكان السياحية ومع توفير فيلات فاخرة لتتناسب مع الفئات المختلفة في المجتمع المصري، وتشمل المشروعات الإسكانية توفير كافة الخدمات اللازمة للسكان، إلى جانب توفير مدينة طبية لتقديم كافة الخدمات الطبية وخدمة المجتمع المدني في المدينة، وتوفير جامعة ذات سمة إقليمية، بالإضافة على توفير مناطق للصناعات التكنولوجية في مدينة المنصورة الجديدة.

ويظهر مخطط مدينة المنصورة الجديدة تصميم يشمل التخطيط العام للمدينة يشمل طريق يصل عرضه إلى حوالي ستة وخمسين متر ليكون كورنيش مدينة المنصورة الجديدة ، ويحتوي الكورنيش على شواطئ خاصة وعامة على طول البحر في المدينة.