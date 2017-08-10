أسباب ارتفاع سعر الحديد فى مصر على الرغم من ثباته عالميًا

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خرجت بعض التصريحات الإقتصادية من خلال عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين والبناء، الخبير الاقتصادي محمد عبدالرؤوف، مؤكدة على إن الدولة بكافة هيئاتها تواجه قوة صلبة كبيرة واتحاد مضاد من قبل المصنعين وذلك بسبب تحكمهم بشكل كبير فى الآونة الماضية في سعر سوق الحديد والصلب بوجه عام في جميع محافظات مصر.

وأضاف محمد عبدالرؤوف، فى تصريحاته التي قد اجريت معه وتم إذاعتها من خلال مداخلة هاتفية قد أجراها له برنامج “بتوقيت مصر” والذي يتم إذاعته على شاشة “التلفزيون العربي”، إلى أن سعر الأسمنت في الفترة الراهنة في جمهورية مصر العربية يعد فى حالة مقارنته بأسعار الحديد ثابت بشكل ما على الرغم من ارتفاع وهبوط أسعار الشركات بشكل يومي إلى أنه يعد بوجه عام مستقر مقارنة القفزات الهائلة التي يقوم بها سعر طن الحديد علي فترات متفاوته.

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على الرغم من اتخاذ البنك المركزي المصري قراره بشأن تعويم الجنيه والذي كان نتيجة دخول عدد من الدولة الأخرى بقوة في مجال تصنيع منتج الأسمنت، إلى أن سعر الاسمنت يشوبه الاستقرار بشكل كبير وذلك بسبب تعدد أسواق وشركته المنتجة بينما من جهة أخرى يقتصر سوق صناعة الحديد على شركة أو شركتين وهما ايضًا تابعين إلى القطاع الخاص.

جدير بالذكر أن عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين والبناء، في تصريحاته أن سعر الحديد يرتفع فى مصر فقط علي الرغم من ثبات السعر العالمي له منذ 3 أشهر وقد ترتب علي هذا أن أرباح مصنعي الحديد قد بلغت 2 مليار جنيه وذلك عن شهرين فقط نتيجة هذه الذبذبات فى الأسعار.

هناك عدد من الأسباب الأخرى التي أكد عليها الخبير الاقتصادي والتي كانت السبب في أسعار حديد التسليح منها تأخير تحميل سيارات النقل من داخل المصانع حيث تقوم الشركات بترك السيارات باليوم أو أكثر حتى توافق علي تحميلها وهذا يترتب عليه انتظار التعديل فى الأسعار ليتم البيع بالأسعار بعد الزيادة.

جدير بالذكر أن أسعار الأسمنت بوجه عام قد شهدت فى الأسواق المصرية بعض الارتفاعات، والتي قد أكد الاقتصاديون على أنها تفوق النسب التقديرية من قبل الخبراء والتي جاءت بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع بعض الاسعار الأخرى بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل.