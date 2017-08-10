حملة لتوفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة تطلقها أحد الشركات بقطاع الجملة

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شهدت أسعار السلع والمنتجات ارتفاع كبير خلال الفترة الأخيرة أثناء التعاملات في السوق المصرية، وجاءت تلك الارتفاعات في أسعار السلع نتيجة قرار المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، الأمر الذي قد ساهم في ارتفاع سعر الدولار خلال التعاملات وبالتالي حدوث ارتفاعات ملحوظة في أسعار السلع.

واستمرت تلك الارتفاعات في الأسعار بعدها نتيجة القرارات الحكومية التي أعلنتها الحكومة بشأن رفع أسعار الكهرباء والمياه والمنتجات البترولية، وأعلنت الحكومة أن تلك القرارات تهدف إلى رفع الدعم بشكل كلي مع عام 2020، ويأتي هذا في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة بهدف الإصلاح الاقتصادي لتحسين الأوضاع الاقتصادية والتي تؤثر بشكل كبير على باقي القطاعات التابعة للدولة.

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و في ظل سعي الحكومة للتخفيف على المواطنين مع تلك الارتفاعات التي طرأت على أسعار السلع والتي أرهقت كاهل المواطنين فقد تقدمت خلال الفترة الأخيرة بمجموعة من المشروعات التي توفر من خلالها السلع والمنتجات بأسعار منخفضة عن السوق تسهيلا للمواطنين.

و عليه، فقد أعلن رئيس شركة صيداوي العاملة في مجال تجارة الجملة “حمادة الصيداوي” عن قيام الشركة بتوفير سلع غذائية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر سبتمبر القادم وذلك من خلال الحملة التي ستقوم بها الشركة والتي ستوفر من خلالها سلع استراتيجية للمواطنين، وستقوم الشركة بفتح فرع جديد تابع لها في مدينة نصر تهدف من خلاله تخفيف الأعباء على المواطنين.

هذا بجانب أن الفرع الجديد سوف يقوم بتوفير فرص عمل للشباب بقيمة استثمارات 1.5 مليون جنيه تصل إلى عدد 25 فرصة عمل، هذا بجانب الهدف الذي تسعى الشركة إليه وهو الوصول إلى عدد 20 شركة مع نهاية العام القادم من خلال فتح عدد من الفروع الجديدة التي تصل إلى 5 فروع خلال العام القادم.

هذا وقد قامت الشركة بمبادرة خلال ال3 أشهر الماضية والتي كانت تحت اسم ” عايزين نرجع لجنيه قيمته” والتي تقوم من خلالها بتوفير السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين بأسعار أقل من السوق خلال التعاملات، هذا في ظل الارتفاعات التي تشهدها الأسعار خلال التعاملات في السوق في الفترة الأخيرة خاصة في مثل تلك الحالة التي يمر بها الاقتصاد.