ارتفاع جديد في أسعار الذهب في مصر

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ورد فى إطار تعاملات سوق الذهب اليوم الخميس في مصر أنه قد ارتفعت أسعار الذهب خلال جلسة التعاملات الصباحية داخل الأسواق المصرية بشكل عام، ليقفز الذهب من جديد خلال تعاملاته اليوم لـ 3 جنيهات ليتمكن الذهب عيار 21 من تسجيل 627 جنيها.

جاء أن أسعار الذهب التي تم التعامل بها اليوم بعد الزيادة الجديدة كانت عيار 18 بلغ سعره نحو 537.40 جنيه مصري، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 627 جنيه مصري، بينما وصل سعر الذهب عيار 24 في تعاملاته إلى 716.55 جنيه، من جهة أخرى وصل سعر الجنيه الذهب بالأسواق المصرية خلال تعاملاتها حوالي 5016 جنيه وعن سعر الذهب العالمي قد بلغ 1278 دولار أمريكي.

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صرح السيد عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة التابعة إلى الغرفة التجارية، إيهاب واصف، بشأن أسعار الذهب في مصر إن الذهب بالأسواق المصرية قد تراجع بشكل كبير في الفترة الماضية بسبب تراجع سعر الدولار داخل الأسواق والتعاملات البنكية والمصرفية مما أثر علي سعر الذهب بشكل مباشر وأدي إلى تراجعه لكن من جهة أخرى إن ارتفاع السعر العالمى للذهب وارتفاعه في الفترة الأخيرة قد بدأ يؤثر علي سعر المعدن الأصفر بالسوق المصري أقوى مما يؤثر على السوق نفسه وترتب على ذلك ارتفاع الأسعار.

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يؤثر بشكل كبير علي أسعار الذهب فى مصر عدة عناصر مختلفة حيث تخضع سعر المعدن الأصفر إلى العرض والطلب من جهة، وكذلك يتأثر بتغير حركة السوق العالمي ومجرياته المختلفة وفقًا لتحرك السعر العالمى للأوقية “الأونصة” حيث يختلف سعره ويصبح حساسًا باختلافها.

جدير بالذكر أن سعر المعدن النفيس يتأثر بشكل مباشر وفوري أسعار الذهب فى جمهورية مصر العربية، حيث ورد أنه يرتبط بأسعار الدولار الأمريكي سواء التي توجد والبنوك المصرية والمصارف المختلفة بأنحاء البلاد، كما يتأثر ببعض التحركات فى السوق الموازى.

يعد المعدن النفيس أحد أهم وأشهر المعادن في مصر والعالم حيث يشتهر بتعدد استخداماته وكان المصري القديم يعرف الكثير عن الذهب وصناعته كما استخدمه الفراعنة في الزينة وخاصة النساء حيث اكتشف العلماء الكثير من المصوغات الذهبية لدى النساء في الأزمان الماضية.