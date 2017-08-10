زيادة الوقود ترفع أسعار السلع الغذائية بنسبة 43% في يوليو

Advertisements

شهد شهر يوليو الماضي ارتفاع جديد في معدلات التضخم بالنسبة لسوق السلع الغذائية، وقد جاء هذا بعد الارتفاعات التي طرأت على المنتجات البترولية، حيث وصلت معدلات التضخم إلى نحو 43% طبقا للإحصاءات التي قام بها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في يوليو، بعد الانخفاضات التي مر بها في الشهرين السابقين مايو و يونيو.

و قد وصل معدل التضخم خلال شهر يوليو إلى أعلى مستوى له منذ 1986 بقيمة 34.2% بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الطعام والشراب، في حين أن نسبة التضخم وصلت إلى 30.9% خلال تعاملات يونيو، و خلال التصريحات التي قام بها الخبراء الاقتصاديين فقد أكدوا أن تلك الارتفاعات قد جاءت بعد الارتفاعات التي طرأت على أسعار المنتجات البترولية.

Advertisements

وجاءت الارتفاعات في أسعار السلع بنسبة 60.4% في يوليو الماضي بالنسبة لأسعار اللحوم الطازجة، ونسبَة 23.7 % ارتفاعات في أسعار الدواجن، بينما جاء الارتفاع في سعر اللبن ليشكل نحو 60.7% والجبن بنسبة 60.9% هذا بالنسبة لأسعار تلك السلع في نفس الشهر من العام الماضي، بينما نسبة الارتفاعات التي شهدتها أسعار البيض قد وصلت إلى 44.7%، وأسعار الدقيق 76.4% والخبز 27.5 % والأرز 19.5% والمكرونة قد ارتفعت بنسبة 25.7%.

بينما شهدت أسعار الزيوت والدهون ارتفاعات بنسبة 53.2%، وأسعار الزبد قد ارتفعت بنسبة 61.2% والارتفاعات التي شهدتها المأكولات البحرية والأسماك تصل إلى نسبة 85.2%.

ووصلت نسبة الارتفاعات في أسعار الأسماك المجمدة إلى 49.7% ووصلت الارتفاعات في أسعار الخضروات نحو 34.4%، أما بالنسبة لأسعار الطماطم فقد وصلت نسبة الارتفاعات إلى 44.7%، والارتفاعات في أسعار البصل 59.2% بينما الارتفاعات في أسعار البطاطس 24.9% ووصلت نسبة الارتفاعات في أسعار الخُضروات الجافة إلى 61.9%.

وبلغت الارتفاعات في أسعار السكر الحر نسبة 76.2% بينما جاءت الارتفاعات في سعر المربى 50.6% والحلاوة الطحينية بنسبة 69.5%، والارتفاعات التي شهدتها أسعار الشاي جاءت بنسبة 65.9% وأسعار البن 52.5 % بينما أسعار العصائر فقد ارتفعت بنسبة 52.4%.

كما أصدرت الحكومة المصرية قرار بزيادة أسعار الوقود والمنتجات البترولية والتي تشمل الغاز والسولار والبنزين، وجاء هذا في نهاية شهر يونيو الماضي والتي أكد وقتها الخبراء الاقتصاديين أن تلك الارتفاعات سوف يكون لها أثر كبير على معدلات التضخم.

وجاءت الارتفاعات في كافة شرائح الاستهلاك بالنسبة للكهرباء خلال الشهر الماضي، وخلال تصريحات بنوك الاستثمار فإن هذا سيرفع معدلات التضخم إلى 36% في الربع الأول من العام المالي الحالي، هذا بجانب الزيادات التي شهدتها قيمة الضريبة المضافة بنسبة 14% بدءا من يوليو الماضي.