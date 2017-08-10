الزراعة تشكل لجان لمراقبة سوق الأضاحي منعا للتلاعب في الأسعار

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تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الفترة الحاليةإلى استقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير الأضاحي التي يحتاجها المواطنين، و التي تسعى إلى توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين بعيدا عن التلاعب بالأسعار الذي يقوم به التجار خلال التعاملات في السوق.

و قد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقوم خلال الفترة الحالية بالاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير الأضاحى من العجول والخرفان والتس ستقوم الوزارة بطرحها في السوق للمواطنين.

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و خلال المداخلة الهاتفية التي قام بها المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على قناة دريم يوم الخميس خلال برنامج صباح دريم، حيث أكد قيام الوزارة بإعداد مجموعة من اللجان والتي تقوم بمراقبة أسعار التعاملات في السوق، هذا بجانب التأكيد من طرح الأضاحي في السوق للمواطنين وليس التجار، هذا وستقوم الوزارة بتنظيم عملية البيع والشراء في السوق من خلال البطاقة الشخصية والتي ستسمح برأس واحدة للبطاقة.

هذا حيث تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الفترة الحالية إلى القضاء على ظاهرة التلاعب في الأسعار خلال منافذ البيع التي تعدها الوزارة هذا خلال الفترة الحالية التي تقوم فيها الوزارة بالاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وسيتم هذا من خلال مراقبة المطاعم والمجازر و كذلك المحال التي تقوم ببيع اللحوم سواء لحوم الحيوانات أو الدواجن، وذلك بمراقبة اللجان التي ستقوم بالتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية التي تقدمها المحال للمواطنين هذا بجانب الأسعار التي تقدمها المحال للمواطنين.

هذا في ظل الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية في ظل الارتفاعات التي تمر بها الأسعار خلال التعاملات في السوق، ومحاولة الوزارة منع المزيد من الارتفاعات في ظل محاولة التجار للتلاعب في الأسعار والتي تتم تلك الفترة من قبل التجار، هذا بجانب أنها ستوفر الأضاحي للمواطنين بأسعار مناسبة تكفي حاجة المواطنين.

وستقوم الوزارة بمنع التلاعب في أسعار السوق من خلال اللجان التي ستقوم بطرحها لمراقبة السوق والمحال التي تقوم ببيع اللحوم ومنتجاتها للمواطنين والتأكد من مدى صلاحية ما تقدمه تلك المحال للمواطنين.