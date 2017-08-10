وزير الإسكان: الثلاثاء القادم موعد بدء سحب كراسات شروط حجز الوحدات السكنية وقيمة المتر في أكتوبر 4200 جنيه

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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور “مصطفى مدبولي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أن البدء في سحب كراسات الشروط التي ستطرحها وزارة الإسكان لحجز الوحدات السكنية التابعة لمشروع “سكن مصر” البالغ عددهم 40 ألف وحدة سكنية سوف تبدأ يوم الثلاثاء المقبل.

وتتوافر تلك الوحدات التي تطرحها الوزارة في المدن السكنية والمجتمعات العمرانية الجديدة منها مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وبدر والمنيا الجديدة

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كما قامت لجنة تسعير الأراضي بتحديد سعر المتر في المشروع الذي أعلنت عنه الوزارة بقيمة 4 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وفقا للتصريحات التي قام بها أحد المصادر، حيث سجل سعر المِتر في مدينة أكتوبر 4200 جنيه بينما جاء سعر المتر في القاهرة الجديدة نحو 5 آلاف جنيه.

و سيكون موعد استقبال بنك الإسكان والتعمير المتقدمين للحصول على كراسات حجز الوحدات السكنية بدءا من يوم الثلاثاء القادم في المواعيد الرسمية للعمل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، وسيكون هذا في الفروع التابعة لبنك الإسكان والتعمير والتي تقع في:

فرع بنك الإسكان والتعمير في مدينة نصر: 2 أول شارع عباس العقاد. فرع بنك الإسكان والتعمير في القاهرة الجديدة: التجمع الأوَل مجاورة 9 عمارة 3. فرع بنك الإسكان والتعمير في مدينة 6 أكتوبر: الحي المُميز المجاورة الثانية عمارة 22. فرع بنك الإسكان والتعمير في مدينة بدر: المجاورة الثالثة عمارة 18 بجوار جهاز مدينة بدر. فرع بنك الإسكان والتعمير في مدينة الهرم: عمارات جاردينيا الهرم محطة اسباتس الجيزة. فرع بنك الإسكان والتعمير في مدينة العبور: 25 طريق مصر الإسماعيلية سوق جملة العبور مجمع البنوك. فرع بنك الإسكان والتعمير في مدينة المنيا الجديدة: عمارة 33 المجاورة الثانية شرق النيل. فرع بنك الإسكان والتعمير في مدينة دمياط الجديدة: الحي الأول المجاورة الأولى عمارة 14.

ووفقا للتصريحات التي قام بها وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية فإن موعد استقبال الراغبين في حجز الوحدات المطروحة من المواطنين سيكون بدءا من يوم 10/9/2017 وحتى تاريخ 5/10/2017، وسيتم من خلال التقديم تقديم المتقدم لحجز الوحدة السكنية استمارة الحجز بعد استيفائها بجانب قيام بدفع مبلغ جدية الحجز والذي سيَقوم بتَسديده من خلال أحد الفروع التي تم توضيحها والتابعة لبنك الإسكان والتعمير في المواعيد الرسمية التي تم تحديدها لذلك وهي 3 مساء إلى الساعة الخامسة مساء.