معدلات التضخم ترتفع لأعلى مستوى منذ 31 عام بسبب رفع أسعار الوقود والكهرباء

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وصل معدل التضخم السنوي بالنسبة لإجمالي الجمهورية قيمة 34.2% خلال شهر يوليو، هذا وفقا للتصريحات الصادرة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما أضاف الجهاز خلال البيان أن تلك الارتفاعات تمر بها البلاد لأول مرة منذ عام 1986.

الجدير بالذكر أن معدل التضخم السنوي خلال يونيو الماضي كانت قد وصلت إلى 30.9%، و بالتالي فإن قيمة الارتفاعات التي قد طرأت على معدلات التضخم بالنسبة لشهر يونيو قد وصلت إلى 0.8% بينما وصلت الارتفاعات التي طرأت على معدلات التضخم في يوليو نحو 3.3%.

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كما أكد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال البيان الصادر عنه أن الارتفاعات التي قد شهدتها معدلات التضخم خلال الفترة الحالية قد جاءت نتيجة الارتفاعات التي أقرتها الحكومة على أسعار المواد البترولية والتي صدرت ضمن قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي في يوليو.

وكان قرار زيادة أسعار الوقود قد صدر خلال 29 يونيو الماضي، وشمل هذا القرار الغاز والبنزين والسولار، ولكن جهاز التعبئة والإحصاء ” أبو بكر الجندي” كان قد علق وقتها أن تلك الارتفاعات التي طرأت على أسعار المنتجات البترولية سوف تظهر تبعاتها على معدلات التضخم خلال شهر يوليو والتي قد تسببت بالفعل في ارتفاعات ملحوظة في معدلات التضخم.

وجاءت قرارات وزارة الكهرباء أيضا خلال الشهر الماضي بزيادة أسعار الكهرباء بالنسبة لجميع الشرائح، كما أعلنت بنوك الاستثمار خلال بيان خاص بها أن تلك الإجراءات ستتسبب في رفع معدلات التضخم بنسبة تتراوح ما بين 35 إلى 36% هذا بالنسبة للربع الأول من العام المالي الحالي، هذا بجانب الارتفاعات التي ستمر بها القيمة الضريبية والتي توقعوا أن تصل إلى 14% بعد أن كانت نسبتها 13%.

جاء هذا وفقا للبيان الصادر من قبل جهاز التعبئة والإحصاء والذي جاء في ظل الارتفاعات التي مرت بها معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد القرارات الحكومية التي صدرت في الفترة الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي جاءت لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد وفقا للتصريحات الصادرة من الحكومة وكانت متمثلة في رفع أسعار المنتجات البترولية وأسعار الكهرباء والمياه خلال الشهر الماضي، وأثر هذا على معدلات التضخم في شهر يوليو.