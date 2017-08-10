أرباح شركة بالم هيلز للعقارات ترتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 115%

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شهد الربع الثاني من العام الحالي ارتفاع ملحوظ في صافي الأرباح الذي حققته شركة بالم هيلز للتعمير، والذي قد حققته بنسبة تصل إلى 115%، الأمر الذي ساهم إلى وصول أرباح الشركة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية إلى 137 مليون جنيه، هذا بالمقارنة بالأرباح التي حققتها الشركة العام الماضي في نفس الفترة والتي وصلت وقتها إلى 64 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن قيمة الإيرادات الخاصة بالشركة وفقا للقوائم المالية التي قام الشركة بتسليمها للبورصة المصرية اليوم قد وصلت إلى 1.6 مليار جنيه، أي أن نسبة الارتفاعات التي طرأت على الإيرادات وفقا لهذا قد وصلت إلى 50%.

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الجدير بالذكر أن قيمة الإيرادات الخاصة بالشركة قد وصلت إلى 3.2 مليار جنيه هذا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر يونيو، في حين أن نفس الفترة من العام الماضي كانت قيمة الإيرادات الخاصة بالشركة تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه.

و قد حققت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بعد خصم الضرائب وكذلك حقوق الأقلية صافي أرباح وصلت إلى 349 مليون جنيه، هذا بالمقارنة بنفس الفترة من لعام الماضي والتي حققت فيها الشركة صافي أرباح بقيمة 169 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن قرار تعويم الجنيه الذي أعلنه البنك المركزي في نوفمبر الماضي قد تسبب في ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا، و للحفاظ على قيمة المدخرات بالنسبة للمصريين، فقد اتجه الكثير من المصريين في الوطن وكذلك المغتربين إلى شراء العقارات الأمر الذي قد تسبب بشكل كبير في رفع الأسعار.

و قد استغل بالم هيلز هذا وقام بتطوير المشاريع التي يقدمها للمواطنين، وأقام العديد من المشروعات الجديدة التي وصلت إلى نحو 18 مَشروع كان من بينها السادس من أكتوبر والساحل الشمالي والقطامية، ولعل تلك المشاريع التي أقامتها الشركة بجانب الحالة التي تمر بها سوق العقارات من إقبال الكثير من المصريين على شراء العقارات لحفظ مدخراتهم بجانب الارتفاعات الجديدة والمستمرة التي تشهدها أسعار العقارات في ظل القرارات الاقتصادية الأخيرة والتي على رأسها قرار تعويم الجنيه، هي السبب في الربح الطائل الذي حققته الشركة مقابل الأرباح التي حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي.