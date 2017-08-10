رئيس غرفة التطوير العقاري: زيادة سعر طن الحديد سيرفع أسعار العقارات بشكل ملحوظ

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أعلن نائب رئيس غرفة التطوير العقاري و مدير مشروعات شركة كابيتال التابع لجروب التطوير العقاري” أمجد حسنين” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أنه بالرغم من عدم ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة بنفس النسبة التي شهدتها ارتفاعات أسعار السلع والمنتجات الخدمية في السوق خلال الفترة الأخيرة، إلا أن قطاع العقارات يمثل القطاع الآمن بالنسبة للمصريين.

وأضاف خلال التصريحات التي قام بها أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد خلال الفترة الحالية والتي وصلت قيمتها إلى 600 جنيه في سعر الطن الواحد ليُقدر سعر طن الحديد بعد تلك الارتفاعات بنحو 11 ألف جنيه في الكثير من المصانع سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل ضروري خلال الفترة القادمة.

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هذا وأضاف أنه من المتوقع أن تكون الارتفاعات التي ستشهدها أسعار العقارات مع زيادة أسعار الحديد سوف تكون أكثر من الزيادة التي طرأت على أسعار العقارات بعد قرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه، هذا بجانب أن تلك الزيادة سوف تطبق من قبل الشركات خلال الفترة القادمة بالنسبة للعقود الجديدة.

هذا وأضاف خلال التصريحات التي قام بها أن السبب وراء استقرار أسعار العقارات وعدم ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية بالرغم من الارتفاعات التي شهدها أسعار السلع والمنتجات والخدمات خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى ثقل العقار باعتباره سلعة وأسعاره لا تتأثر بسهولة بالتقلبات التي تمر بها الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

الجدير بالذكر أن القرار الخاص برفع سعر الحديد من قبل المصانع قد جاء بعد الارتفاعات التي مرت بها السوق العالمية بالنسبة لأسعار المواد الخام الداخلة في تصنيع الحديد، هذا بجانب أن هذا القرار قد اضطرت السوق المحلية إلى اتخاذه خلال الفترة الأخيرة بعد الارتفاعات التي طرأت على المواد الخام بجانب رغبة السوق في تحقيق نسب بسيطة من الأرباح ورغبتها في التوقف عن بيع الحديد بسعر التكلفة.

وكان من المتوقع بشكل كبير أن تمر سوق العقارات بارتفاعات في الأسعار خاصة بعد الارتفاعات التي طرأت على أسعار الحديد ومواد البناء بالرغم من الاستقرار التي مرت بها أسعار تلك المواد خلال الفترة الماضية و لفترة طويلة.