انخفاض جماعي في مؤشرات البورصة خلال تعاملات نهاية الأسبوع وخسائر بقيمة 2.6 مليار جنيه

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وصلت خسائر البورصة من الرأس المال خلال تعاملات اليوم في جلسة نهاية الأسبوع نحو 2.6 مليار جنيه، الأمر الذي أدى إلى غلق التعاملات عند مستوى 715.165 مليار جنيه، وذلك بعد التراجع الجماعي الذي قد حدث لجميع مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم.

وخلال تعاملات اليوم وصل إجمالي التداول على الأسهم التابعة للبورصة المصرية قيمة 694 مليون جنيه هذا خلال تعاملات اليوم في البورصة المصرية، ووصلت قيمة تعاملات اليوم بالنسبة للأفراد العرب قيمة 433 ألف جنيه بينما بالنسبة للمؤسسات المصرية فقد وصلت إلى 34.5 مليون جنيه والمؤسسات العربية قد وصلت إلى 1.6مليون جنيهو المؤسَسات الأجنبية وصلت إلى 26.1 مليون جنيه.

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الجدير بالذكر أن تعاملات الأفراد سواء المصريين التي وصلت إلى 53.5 مليون جنيه أو الأجانب التي وصلت إلى قيمة 9.1 مليون جنيه قد اتجهت ناحية الشراء خلال تعاملات اليوم بتلك القيمة.

وشهدت مؤشرات البورصة تراجع جماعي خلال تعاملات اليوم، بحيث بلغت قيمة التراجع بالنسبة لتَعاملات مؤشر إيجي اكس 30 ما يعادل نسبة 0.87% وبالتالي فإن المؤشر قد استقر عند مستوى 13462 نقطة، بينما بلغت قيمة الانخفاضات خلال تعاملات مؤشر “إيجي اكس50” نسبة 0.15% وبالتالي فقد استقر هذا المؤشر خلال تعاملات اليوم عند مستوى 2117 نقطة، ووصلت نسبة الانخفاض خلال تعاملات مؤشر إيجي اكس 20 اليوم 0.63% وبالتالي فقد استقر هذا المؤشر خلال التعاملات عند مستوى 12002 نقطة.

وشهدت قيمة الانخفاضات التي مرت بها مؤشرات كلا من الشركات الصغيرة وكذلك الشركات المتوسطة، بحيث أن مؤشر إيجي اكس 70 قد وصلت نسبة الانخفاضات خلال تعاملاته نسبة 0.22% وبالتالي فقد استقر بعدها خلال التعاملات عند 720 نقطة، هذا بجانب نسبة الانخفاض التي شهدها مؤشر إيجي اكس 100 والتي وصلت إلى 0.42 % والذي قد استقر بعدها عند 1612 نقطة، في حين أن مؤشر بورصة النيل قد وصلت قيمة الانخفاضات التي شهدها خلال تعاملات اليوم نحو 0.87 % وبالتالي فقد استقر بعدها عند 500 نقطة.

ومع تلك الانخفاضات الجماعية التي شهدتها مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم في جلسة نهاية الأسبوع، إلا أن قيمة الأسهم التابعة لعدد 61 من الشركات التابعة للبورصة المصرية قد ارتفعت خلال تعاملات اليوم، بينما وصلت قيمة الانخفاضات لتشمل أسهم عدد 91 من الشركات في حين أن أسهم الشركات التي لم تتغير قد وصل عددها إلى 31 شركة.