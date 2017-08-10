صادرات قطاع الصناعات الغذائية تقدر بنحو 1.4 مليار دولار خلال النصف الاول من العام الحالي

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جاء إعلان المجلس التصديري للصناعات الغذائية بوصول قيمة الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 1.4 مليار دولار، وقد ارتفعت صادرات الدول الإفريقية من هذا القطاع بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام الحالي هذا بالمقارنة مع العام الماضي لنفس الفترة، هذا في حين أن الارتفاعات التي شهدتها صادرات القطاع بالنسبة للدول الأوروبية فقد وصلت نسبتها إلى 11%، هذا والجدير بالذكر أن من بين أكثر الصناعات في تلك الصادرات كانت الكولا والخضروات المجمدة.

و تشهد الفترة القادمة استعداد من قبل المجلس التصديري وذلك للمشاركة في عدد 4 من المعارض الدولية والتي من المقرر أن تكون في إطار استراتيجي يهدف إلى رفع نسبة الصادرات لهذا القطاع خلال الفترة القادمة، ومن بين تلك المعارض “World Food Moscow” والذي سيشهد مشاركة من قبل 20 شركة مصرية، ومن المقرر أن يكون هذا المعرض في روسيا في الفترة ما بين 11 إلى 14 سبتمبر القادم.

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هذا بجانب معرض “Yummex Middle east ” والذي سيشهد مشاركة من قبل 13 شركة مصرية ومن المقرر عقده في دبي في الفترة ما بين 18 إلى 20 سبتمبر، الجدير بالذكر أن هذا المعرض سيعرض فيه منتجات الشركات من الحلويات ووجبات السناكس، هذا بالإضافة إلى معرض Gulfood Manufacturing و الذي ستشارك فيه عدد من الشركات المصرية نحو 10 شركات ومن المقرر أن يكون في الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

و أخيرا هناك معرض “إنُوجا” المقرر إقامته في أكبر المعارض المتخصصة التابعة لألمانيا بمشاركة عدد من الشركات المصرية التي تصل إلى 80 شركة، والذي سيكون في الفترة ما بين 7 إلى 11 أكتوبر .

هذا و يتم خلال الفترة الحالية من قبل المجلس إعداد التحضيرات والترتيبات التي سيتم من خلالها المشاركة في معرض “جلفود دبي” والذي سيقوم خلال الفترة القادمة ما بين 18 إلى 22 فبراير 2018، و كذلك معرض سيال المقام في كندا والذي سيكون في الفترة ما بين 2 إلى 4 مايو.

و كان الهدف الذي يسعى إليه المجلس التصديري للصناعات الغذائية هو الوصول بقيمة الصادرات التي يقوم بها إلى قيمة 3 مليارات دولار هذا مع انتهاء العام الحالي، ويقوم بالسعي لتحقيق هذا من خلال الجهود التي يبذلها والمشاركات التي يقوم بها في تلك المعارض.