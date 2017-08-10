بالصور..ننشر أسعار غرف أرخص 10 فنادق فى شرم الشيخ

يسعي المصريون والأجانب إلى زيارة مدينة شرم الشيخ والاستمتاع بجوها في خلال فصل الصيف وخاصة الأشخاص الذين يمتازون باللهو و يعشقون السفر ومحبي قضاء فترات العطلات والإجازات في مدينة شرم الشيخ والاستمتاع بما تقدمه الطبيعة الساحرة إلى المصطفين.
نستعرض معكم اليوم قائمة بأرخص أسعار الغرف الموجودة حاليًا في فنادق شرم الشيخ حيث نقدم لكم أرخص أسعار الغرف التي قد أعلنت الفنادق عنها على مدار الأسبوع الجاري والتي سوف يقع الحجز فيها في الفترة ما بين 5 أغسطس وحتى يوم 12 أغسطس، والتي قد تتراوح أسعارها طبقًا لتصريحات الفنادق جميعا ما بين 200 و500 جنيه وذلك عن الليلة الواحدة وبالنسبة للغرفة الفردية ايضًا.
تعد مدينة شرم الشيخ أحد أشهر المدن المصرية حيث وصل صيتها لجميع دول العالم وأطلق عليها مدينة السلام نظرًأ لانعقاد اجتماعات عدة خاصة بالسلام الدولي، كما يوجد بها العديد من القري السياحية والتي تقدم الخدمات المميزة لجذب السياح من كل مكان، ومن ضمن هذه الفنادق والتي تعد أرخص الفنادق في شرم الشيخ كان:
- بالنسبة إلى فندق مازار ريزورت آند سبا ورد أن سعر الليلة في الفندق تبلغ حوالي 214 جنيها.
- بالنسبة إلى فندق لوجينا شرم ريزورت ورد أن سعر الليلة في الفندق تبلغ حوالي 220 جنيها
- بالنسبة إلى فندق ديزرت فيو ورد أن سعر الليلة في الفندق تبلغ حوالي 259 جنيها
- بالنسبة إلى فندق فالكون نعمة الأزرق ورد أن سعر الليلة في الفندق تبلغ حوالي 345 جنيها
- بالنسبة إلى فندق أوناس دايف كلوب ورد أن سعر الليلة في الفندق تبلغ حوالي 355 جنيها
- بالنسبة إلى فندق عمار سيناء ورد أن سعر الليلة في الفندق تبلغ حوالي 368 جنيها
- بالنسبة إلى فندق لونا شرم الشيخ ورد أن سعر الليلة في الفندق تبلغ حوالي 391 جنيها
- بالنسبة إلى منتجع كورال بيتش روتانا ورد أن سعر الليلة في الفندق تبلغ حوالي 389 جنيها
- بالنسبة إلى فندق فيفا شرم ورد أن سعر الليلة في الفندق تبلغ حوالي 403 جنيها
- بالنسبة إلى فارنا هايتس ريزورت ورد أن سعر الليلة في الفندق تبلغ حوالي 491 جنيها.
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