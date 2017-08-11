“الإسكان” تعلن عن الأسعار التقريبية للوحدات السكنية في مشروع سكن مصر

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن أسعار المتر في مشروع سكن مصر فئة الإسكان المتوسط حيث سيتم طرح كراسات المواصفات والشروط في يوم الثلاثاء المقبل في كافة فروع بنك التعمير والإسكان حيث تم الإعلان عن سعر المتر تقريبا يصل حوالي 3000 جنيه للمتر في مشروع الإسكان المتوسط.

ويعد سعر المتر الذي يصل إلى مبلغ 3 ألف جنيه في ست مدن مطروحة فيها مشروع سكن مصر فئة الإسكان المتوسط وهي المدن الجديدة التالية: المنيا الجديدة، ومدينة بدر، ومدينة القاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، ومدينة العبور، ومدينة دمياط الجديدة.

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ويعد مشروع سكن مصر فئة الإسكان المتوسط في مدينة المنيا الجديدة التي تجاوز مبلغ الثلاثة آلاف جنيه بعدد قليل من الجنيهات فقط، ومن المتوقع أن يصل سعر الوحدة السكنية في مشروع سكن مصر فئة الإسكان المتوسط تقريبا إلى حوالي 350 ألف جنيه مصري.

وسجلت الوحدات السكنية في مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة فئة الإسكان المتوسط أعلى سعر للمتر حيث سجل سعر المتر بالتقريب حوالي خمسة آلاف جنيه مصري، وتبعا لخطة مشروع سكن مصر سيتم بناء ثمانية عشر ألف وحدة سكنية في القاهرة الجديدة حيث تشير التوقعات إلى زيادة نسبة الطلب على مشروع سكن مصر في مدينة القاهرة الجديدة، ومن المتوقع أن يصل سعر الوحدة السكنية فئة الإسكان المتوسط في القاهرة الجديدة بالتقريب على نحو 570 ألف جنيه مصري.

وسجلت مشروع سكن مصر في مدينة دمياط الجديدة حوالي 4,4 ألف جنيه للمتر بالتقريب، ومن المتوقع أيضا زيادة الطلب على مشروع سكن مصر في مدينة دمياط الجديدة، ومن المتوقع أن يصل سعر الوحدة السكنية في مدينة دمياط الجديدة حوالي نصف مليون جنيه مصري.

أما سعر المتر في مشروع سكن مصر فئة الإسكان المتوسط في مدينة 6 أكتوبر سجل المتر بالتقريب حوالي 4200 جنيه مصري للمتر، وضمن مخطط مشروع سكن مصر تحتل مدينة 6 أكتوبر ثاني المدن من حيث حجم مشروعات الوحدات السكنية في مشروع سكن مصر التي سيتم إنشاءها بها بعد مدينة القاهرة الجديدة، حيث سيتم تنفيذ حوالي خمسة عشرة ألف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

أما في مدينة بدر ومدينة العبور سجل سعر المتر بالتقريب 4 آلاف جنيه مصري للمتر في مشروع سكن مصر، فيكون من المتوقع أن يصل سعر الوحدة السكنية بالمشروع حوالي 450 ألف جنيه مصري في مدينة بدر والعبور.