التوترات السياسية تدفع الأسهم الأوروبية إلى أكبر خسارة أسبوعية في 2017

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شهدت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الجمعة تراجع كبير وملحوظ وكان هذا خلال موجة بيع الأسهم التابعة للشركات ذات الثقل الخاصة بالموارد الأساسية، الجدير بالذكر أن هذا قد جاء نتيجة التوترات السياسية المتصاعدة التي تشهدها البلاد والتي أثرت بشكل كبير على الأسهم على مستوى العالم و لربما تعد تلك أكبر الخسائر الأسبوعية التي تواجهها الأسهم الأوروبية خلال تعاملات العام الحالي.

و خلال التعاملات، وصلت قيمة الخسائر التي تكبدها مؤشر ستوكس 600 التابع للأسهم الأوروبية نحو 2.4 % على مدار الأسبوع الحالي، ويعد تلك الخسائر التي شهدها المؤشر هي الأسوأ على الإطلاق منذ تعاملات أول نوفمبر من العام الماضي.

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كما وصلت قيمة الانخفاضات التي شهدها مؤشر ستوكس خلال التعاملات في منطقة اليورو نحو 0.7 %، بينما وصلت قيمة الانخفاضات بالنسبة لمؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني نحو 0.8%، الجدير بالذكر أن هذا المؤشر يشمل عدد كبير من أسهم شركات التعدين.

و في ظل اشتداد الحرب الكلامية والتي تجمع كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك كوريا خلال الفترة الأخيرة، فإن الأسهم الأمريكية قد واصَلت الخسائر خلال تعاملات الفترة الأخيرة، وبلغت قيمة الانخفاضات اليوم 2.6% بالنسبة لقطاع الموارد الأساسية الأوروبي والذي قد وصل إلى أدنى مستوياته خلال تعاملات الشهر الجاري.

في حين أن أسهم ريو تينتو وجلينكور وأنتوفاجاستا وأنجلو أمريكان و أرسيلورميتال وبي إتش بي بيلتون قد شهدت تراجع خلال تعاملات اليوم بنسبة تتراوح ما بين 2.3 إلى 4.1%.

و جاءت الانخفاضات بالنسبة للمؤشرات التابعة لقطاع النفط وكذلك الغاز بنسبة 1% وجاء هذا بعد هبوط أسعار الخام، وكان السّهم الأكثر تَراجع من بين تلك الأسهم هو تولو أويل.

في حين أن التراجع الذي مر به قطاع البنوك خلال تعاملات اليوم 0.9 % وقد أكد المحللون أن هذا التراجع هو الأول من نوعه خلال تعاملات التسعة أشهر الأخيرة.

الجدير بالذكر أنه مع بداية تعاملات اليوم حدث انخفاض في تعاملات مؤشر كاك 40 الفرنسي، وكانت نسبة التراجع نحو 0.7%، في حين أن قيمة التراجع التي شهدتها تعاملات اليوم بالنسبة لمؤشر داكس الألماني قد نجحت في تسجيل نحو 0.5%، جاء هذا خلال تعاملات اليوم بالنسبة للبورصة.