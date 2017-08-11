صندوق التمويل العقاري: سعر الوحدة السكنية لمحدودي الدخل بقيمة 184 ألف جنيه

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تسعى وزارة الإسكان في ظل الارتفاعات التي تشهدها أسعار الوحدات السكنية إلى توفير الإسكان للشباب خاصة محدودي الدخل، وتقوم بهذا من خلال التنظيم مع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لتوفير الوحدات السكنية المناسبة كاملة التشطيب للشباب بأسعار مناسبة لجميع الحالات الاجتماعية في ظل الظروف القاسية التي يمر بها اقتصاد البلاد.

و جاءت تصريحات رئيس صندوق التمويل العقاري وكذلك المدير التنفيذي لصندوق تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي الخاص بفئة محدودي الدخل “مي عبد الحميد” قيام مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة بالتأكيد على اعتمَاده للتوصيات التي تقدم بها مجلس إدارة الإسكان الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري، و قد جاءت تلك التوصيات بناء على سعر الوحدة الوحدة السكنية والذي قد تم تحديده بسعر 184 ألف جنيه، هذا ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي توفره الوزارة لمحدودي الدخل “المليون وحدة” والذي تطرح خلاله وحدات كاملة التشطيب.

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و خلال التصريحات التي قام بها رئيس الصندوق، فقد أكد على ضرورة تقديم قيمة 5% من الوحدة والذي تعتبره الوزارة وديعة تصل قيمتها إلى 9 آلاف جنيه، هذا و يمكن للمتقدم للحصول على تلك الوحدات أن يدفع المبلغ في صورة أقساط أو تقديمها نقدا عند التعاقد، بينما يقدم المواطن كذلك قيمة مقدم الحجز والذي قد حددتها الوزارة بقيمة 11 ألف جنيه والتي من الممكن أن يحصل عليها المواطن مرة أخرى في حالة عدم التعاقد.

هذا بالإضافة إلى قيمة مصاريف الاستعلام التي تصل إلى 140 جنيه والتي لا تردها الوزارة مرة أخرى في حالة عدم التخصيص، و يمكن القيام بسداد هذا المبلغ من خلال أي من مكاتب البريد المميكنة التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد وارسالها على الرقم “0135013000234818” التابع لبنك الإسكان والتعمير، هذا بجانب أن الوزارة قد حددت قيمة القسط الشهري بحيث لا يقل عن 590 جنيه، وسوف يتم تحديد المبلغ وفقا لمجموعة من الضوابط التي يسير عليها التمويل العقاري.

و من المقرر أن تقوم الوزارة بفتح باب طرح كراسات الشروط التابعة للإعلان التاسع في المشروع وسوف يكون هذا ابتداء من الغد، و الخاص بحجز الوحدات السكنية التي توفرها الوزارة في عدد 22 محافظة.