سعر الذهب يرتفع في مصر 8 جنيهات خلال أسبوع

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حالة من ارتفاع الأسعار شهدتها أسواق الذهب في مصر، حيث ارتتع سعر الذهب أثناء تعاملاته في الأسبوع الماضي وقد أكد خبراء الاقتصاد والتجار علي ارتفاع سعر جرام الذهب أكثر من مرة خلال نفس الأسبوع لتستمر أسعار الذهب في الصعود داخل السوق المحلي، حتى نهاية تعاملاتها في نهاية الأسبوع الحالي اليوم الجمعة.

ارتفع سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة من جديد بنحو جنيهان وقد أكد الخبراء أن ارتفع المعدن الأصفر قد أتي في تعاملاته داخل مصر بسبب تأثره بزيادة سعر المعدن الأصفر بوجه عام عالميا، ليترتب علي ذلك صعود الذهب نحو 8 جنيهات وذلك علي سعر الجرام الواحد خلال تعاملاته السوقية في أسبوع واحد.

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جاء في تصريحات سكرتير عام شعبة تجار الذهب من داخل غرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، مؤكدة علي إن سعر جرام الذهب في مصر والذي يعد عيار 21 ارتفع في تعاملاته اليوم إلى نحو 630 جنيها وقد أتى ذلك مقارنة بسعر الجرام منه يوم أمس والذي بلغ حوالي 628.5 جنيها.

ورد في تعاملات سعر الذهب عيار18 داخل الأسواق المصرية أنه قد وصل سعره إلى 540 جنيها وذلك مقابل سعره يوم أمس والذي قد بلغ حوالي 538.7 جنيها، أما فيما يخص سعر جرام الذهب عيار 24 فقد وصل إلى 720 جنيها وذلك مقابل سعره بالأمس 718 جنيها للجرام.

اكدت بعض التصريحات من خبراء المعدن الأصفر أن عملية ارتفاع سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم قد وصلت إلى 5040 جنيها بينما وصل سعره في تعاملاته يوم أمس نحو 5028 جنيه، أما عن سعره العالمي قد استقرت أسعار الذهب بوجه عام بعدما أن وصلت إلى أعلى مستوياتها عالميًا وذلك علي مدار شهرين وذلك نتيجة تصاعد التوترات الحالية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مما ترتب عليه دفع المستثمرين من كل مكان إلى الإقبال على شراء المعدن الأصفر بنسبة كبيرة عن المعتاد باعتباره ملاذا آمنا.

جدير بالذكر أنه قد صرحت وكالة رويترز، فيما يخص أسعار الذهب أنه قد تراجع الذهب في المعاملات الفورية في الفترة الأخيرة بنسبة 0.1 بالمئة وذلك إلى 1284.64 دولار لعن الأوقية “الأونصة” وقد جاء هذا السعر تقريبًا في تمام الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، لكنه من جهة اخرى هناك توقعات بأن يتمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية من المتوقع أن تزيد على 2 بالمئة في خلال تعاملاته.