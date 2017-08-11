جهاز المشروعات الصغيرة يرفع الحد الأقصي للتمويل إلى 5 ملايين جنيه

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صرح وزير التجارة والصناعة”طارق قابيل” أن مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة”جهاز الصندوق الاجتماعي سابقا” وافق علي رفع الحد الأقصى الإقراض المباشر للمشروعات الصناعية والتصنيع الزراعي على خمس ملايين جنيه بدلا من مليوني جنيه، وقد أضاف وزير التجارة والصناعة في بيان له أن زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات يهدف لتوفير التمويل لتنمية المشروعات الصناعية بصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر .

هذا وقد وافق جهاز تنمية المشروعات علي رفع الحد الأقصى للتمويل الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر 25 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، ورفع الجهاز الحد الأقصى للاقتراض، وقد رفع الجهاز الحد الأقصى الإقراض الخاص بالمؤسسات المالية غير المصرفية والتي تشمل شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم التجاري وشركات التمويل متناهي الصغر ليصبح 75 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، هذا وقد جاءت هذه القرارات خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز لأول مرة بعد تشكيله برئاسة وزير التجارة والذي يضم ممثلين من القطاع الخاص لأول مرة.

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الجدير بالذكر صرح وزير القوي العاملة أن الوزارة سوف توقع بروتوكولات للتدريب في 12 محافظة منهم 5 مع صندوق تمويل التدريب، ومثلهم مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومشروعيين مع منظمة الهجرة الدولية، وقد أشار وزير القوي العاملة خلال حضوره حفل توزيع عقود الملتقى الوظيفي للشباب، الذي نظم خلال الشهر الماضي من قبل مطرانية الأقباض الأرثوذوكس وجمعية المستثمرين بمحافظة بورسعيد، في حرصه علي حضور تسليم العقود، لتأكيد مصداقية فرص العمل ومواجهة أي شائعات خاصة بوهيمية تلك الفرص، وقد خاطب الوزير الشباب قائلا أن هذا العقد هو بداية المشوار وعليهم الاجتهاد في العمل والإخلاص واكتساب المهارات حتي تبني مصر بسواعد أبنائها، وأن بناء المجتمع هو مسؤولية الجميع سواء حكومة أو أصحاب أعمال أو الشباب القادر علي البناء والتكاتف من أجل رفعة شأن الوطن وطالبهم بتبني الفكر الإيجابي للنهوض بالمجتمع في وقت قصير، وقد شدد وزير القوي العاملة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمصانع بتعديل المرتبات الخاصة بالعمال بما يتماشى مع عملهم وجهودهم وشدد علي الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.