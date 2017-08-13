تعرف علي شروط الحصول على قرض “50 ألف جنيه” بفائدة بسيطة

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خرجت بعض التصريحات الاقتصادية من خلال السيد الأستاذ عطية سالم، والذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، فى الفترة الحالية مؤكدة على أن البنك قد قام بوضع عدد من الشروط البسيطة و التى قد أتت فى إطار رغبته فى التيسير على العملاء من أجل إتمام عملية التعاقد على مشروع البتلو الجديد الذى قد سبق وأن الإعلان عنه.

جاء فى التصريحات أنه سوف يتم هذا بالحول على قرض من أجل أن يتم البدء فى المشروع، مشيراً إلى أن القروض الجديدة التي تقرر الإعلان عنها سوف يتم الاستفادة منها من خلال مئات الشباب والفلاحين بالإضافة إلى المرأة المعيلة ايضا.

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كما أكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان على أن السيولة المالية داخل البنك حاليا أصبحت متوفرة من أجل أن تتم عملية الإقراض للعملاء حيث جاء أنه من المقرر أن يكون سعر الفائدة علي هذا القرص بسيطة بنسبة 7% فقط وقد أكدت التصريحات أن هذه الفائدة لن تكون فائدة مركبة أو فائدة تراكمية، كما أكد على أن البنك لن يقوم بطلب أي مصاريف إدارية من العملاء كما أن المبلغ المقرر لهذا القرض هو 50 ألف جنيه وذلك من أجل أن يتم تربية 5 رؤوس من الماشية بشكل سنوي.

يشترط في المتقدمين لهذا القرض أن يكونوا من حسن السير والسلوك حيث يجب ألا يكون عليهم اي قضايا مخلة بالشرف وأن يكون المتقدم مقيم في نفس القرية، كما جاء أنه يجب أن يكون حاصل على شهادة دراسية سواء كانت “جامعية، فوق متوسطة، متوسطة”، أما عن الأشخاص العاديين فقد ورد أنه يشترط ان يكونوا قد أتموا الخدمة العسكرية أو قد حصلوا علي شهادة الإعفاء.

أن يكون المتقدم متفرغ للمشروع بحيث لا يربطه اي عمل سواء في القطاع العام أو داخل قطاع الأعمال، أن يوجد لدي المتقدم ضمان القرض سواء كان ذلك بشهادته الدراسية أو يكون أحد أفراد أسرته موجود ليضمنه، أما فيما يخص الفلاحين أو بالنسبة للجمعيات فقد تقرر أن يبدأ القرض الخاص بهم من 300 ألف جنيه كما أنه مفتوح حتى مليون جنيه والضامن لم هو الحيازة الزراعية .

ورد أن مدة هذا القرض عام واحد، كما يمكن في حالة السداد في الأوقات المحددة أن يقوم المستفيد بأخذ ضعف القرض أي 100 ألف جنيه كما أن سوف يتم إتاحتها بنفس الشروط كما سيتم مد المربين بمنتج النخالة الخشنة وعليها تخفيض 50% وذلك مقارنة بالسوق المحلي.