سعر الدولار الأمريكي اليوم بكافة البنوك العاملة في مصر

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سعر الدولار الأمريكي اليوم بكافة البنوك العاملة في مصر
سعر الدولار الأمريكي اليوم بكافة البنوك العاملة في مصر

حالة من الاستقرار شهدتها تعاملات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى فى ختام تعاملاته المالية فى ثانى أيام العطلة الأسبوعية المخصصة بالنسبة إلى المصارف والبنوك المصرية حيث ورد أن العملة الخضراء قد سجلت فى تداولها اليوم طبقا لما جاء فى المؤشرات السوقية ثباتا جديدا واستقرار ملحوظا فى تعاملاتها مقارنة بما ورد فى تعاملاتها المالية فى ختام تداولها أول أمس الخميس والذى يعد طبقا لقوانين أسواق المال “نهاية الأسبوع المصرفي”، وذلك بالنسبة إلى تعاملات الدولار الامريكى فى البنوك والمصارف المالية المنتشرة على بجميع  محافظات مصر.

سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى

ننشر سعر الدولار الامريكى اليوم فى خلال تعاملاته السوقية أمام الجنيه المصرى والذى يعد العملة الوطنية فى مختلف البنوك المحلية بالإضافة إلى البنوك العربية والأجنبية أيضا الموجودة داخل البلاد، بحسب آخر تحديثات قد طرأت على العملة الخضراء فى تداولها اليوم داخل هذه البنوك، وذلك حتى يتمكن القارئ والمتابع والمهتمين بأسواق المال بوجه عام من معرفة احدث واخر الأسعار الخاصة الناتجة عن المعاملات وما طرأ من تطور على العملة الخضراء مقابل الجنيه المصرى الخاصة فى خلال التعاملات التي قد طرأت عليه اليوم.

أسعار الدولار الامريكى اليوم فى مصر

أعلنت بعض المصادر المالية أنه قد شهدت أسعار الدولار اليوم حالة من الاستقرار بوجه عام فى تعاملاتها المصرفية السوقية أمام العملة المحلية مقارنة بما جرى بالأسواق المالية فى الأيام الأخيرة وما صرحت به بعض المصادر السؤال عميقة عن تعاملات العملة الخضراء يوم أمس أمام العملة الوطنية فى ختام تعاملاتها، فى ظل استمرار المشاورات الحالية حول عملية تشكيل مجالس إدارات البنوك العامة فى الوقت الحالى والتى من المقرر أن يتم الإفصاح عنها خلال الشهر المقبل.

وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن ينتج عن هذه المشاورات خروج عدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك العامة و التي تتبع الدولة، حيث يتوقع خروج عدد 2 من رؤساء البنوك الحالية على الأكثر من إجمالي الرؤساء الذين يبلغ إجمالى 6 قيادات فى الوقت الحالى حالية، كأحد أنواع تجديد الدماء داخل الجهاز المصرفى المصرى .

سعر الدولار اليوم بكافة البنوك

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.740017.8400
مصرف ابو ظبي17.740017.8400
البنك المصري الخليجي17.720017.8200
البنك الأهلي17.750017.8500
بنك القاهرة17.700017.8000
بنك الاسكندرية17.720017.8200
البنك العربي الافريقي17.750017.8500
البنك المركزي17.736217.8362
بنك مصر17.740017.8400
بنك بلوم مصر17.730017.8300
كريدي أجريكول17.730017.8300
بنك بيريوس17.750017.8500
المصرف المتحد17.700017.8000
البنك التجاري الدولي17.750017.8500
المصري لتنمية الورادات17.720017.8300
البنك الأهلي المتحد17.750017.8500
بنك المشرق17.750017.8500
بنك الاستثمار العربي17.730017.8300
بنك HSBC17.750017.8500
بنك سايب17.750017.8500