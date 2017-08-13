سعر الدولار الأمريكي اليوم بكافة البنوك العاملة في مصر

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حالة من الاستقرار شهدتها تعاملات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى فى ختام تعاملاته المالية فى ثانى أيام العطلة الأسبوعية المخصصة بالنسبة إلى المصارف والبنوك المصرية حيث ورد أن العملة الخضراء قد سجلت فى تداولها اليوم طبقا لما جاء فى المؤشرات السوقية ثباتا جديدا واستقرار ملحوظا فى تعاملاتها مقارنة بما ورد فى تعاملاتها المالية فى ختام تداولها أول أمس الخميس والذى يعد طبقا لقوانين أسواق المال “نهاية الأسبوع المصرفي”، وذلك بالنسبة إلى تعاملات الدولار الامريكى فى البنوك والمصارف المالية المنتشرة على بجميع محافظات مصر.

سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى

ننشر سعر الدولار الامريكى اليوم فى خلال تعاملاته السوقية أمام الجنيه المصرى والذى يعد العملة الوطنية فى مختلف البنوك المحلية بالإضافة إلى البنوك العربية والأجنبية أيضا الموجودة داخل البلاد، بحسب آخر تحديثات قد طرأت على العملة الخضراء فى تداولها اليوم داخل هذه البنوك، وذلك حتى يتمكن القارئ والمتابع والمهتمين بأسواق المال بوجه عام من معرفة احدث واخر الأسعار الخاصة الناتجة عن المعاملات وما طرأ من تطور على العملة الخضراء مقابل الجنيه المصرى الخاصة فى خلال التعاملات التي قد طرأت عليه اليوم.

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أسعار الدولار الامريكى اليوم فى مصر

أعلنت بعض المصادر المالية أنه قد شهدت أسعار الدولار اليوم حالة من الاستقرار بوجه عام فى تعاملاتها المصرفية السوقية أمام العملة المحلية مقارنة بما جرى بالأسواق المالية فى الأيام الأخيرة وما صرحت به بعض المصادر السؤال عميقة عن تعاملات العملة الخضراء يوم أمس أمام العملة الوطنية فى ختام تعاملاتها، فى ظل استمرار المشاورات الحالية حول عملية تشكيل مجالس إدارات البنوك العامة فى الوقت الحالى والتى من المقرر أن يتم الإفصاح عنها خلال الشهر المقبل.

وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن ينتج عن هذه المشاورات خروج عدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك العامة و التي تتبع الدولة، حيث يتوقع خروج عدد 2 من رؤساء البنوك الحالية على الأكثر من إجمالي الرؤساء الذين يبلغ إجمالى 6 قيادات فى الوقت الحالى حالية، كأحد أنواع تجديد الدماء داخل الجهاز المصرفى المصرى .

سعر الدولار اليوم بكافة البنوك

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.7400 17.8400 مصرف ابو ظبي 17.7400 17.8400 البنك المصري الخليجي 17.7200 17.8200 البنك الأهلي 17.7500 17.8500 بنك القاهرة 17.7000 17.8000 بنك الاسكندرية 17.7200 17.8200 البنك العربي الافريقي 17.7500 17.8500 البنك المركزي 17.7362 17.8362 بنك مصر 17.7400 17.8400 بنك بلوم مصر 17.7300 17.8300 كريدي أجريكول 17.7300 17.8300 بنك بيريوس 17.7500 17.8500 المصرف المتحد 17.7000 17.8000 البنك التجاري الدولي 17.7500 17.8500 المصري لتنمية الورادات 17.7200 17.8300 البنك الأهلي المتحد 17.7500 17.8500 بنك المشرق 17.7500 17.8500 بنك الاستثمار العربي 17.7300 17.8300 بنك HSBC 17.7500 17.8500 بنك سايب 17.7500 17.8500