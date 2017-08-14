البنك المركزي يفيد بزيادة النقد المصدر خلال شهر ابريل بقيمة 419 مليار جنيه

Advertisements

صرح البنك المركزي المصري، إن هناك ارتفاع في حجم النقد المصدر حيث وصل لقيمة 419 مليار جنيه مصري، وهذا في نهاية شهر أبريل الماضى من العام 2017، مقابل المقارنة بنهاية شهر مارس لعام 2017 التي كانت قيمته 400 مليار جنيه مصري، وهذا يفيد بأن هناك زيادة في حجم النقد المصدر بقيمة 8 مليار جنيه مصري.

حيث أن البنك المركزي المصري خلال شهر يناير الماضي من هذا العام 2017، قام بطباعة ما يقرب من مائة مليون ورقة من فئة الجنيه المصري، بجانب طباعة ما يقرب من مائة مليون ورقة من فئة الخمسون قرشا، بنفس المواصفات المتداولة في الوقت الحالي للتداول مع العملات المعدنية في الوقت الحاضر من خلال البنوك المصرية.

Advertisements

أن مطبعة البنك المركزي المصري هي من تقوم بتولي عملية طباعة العملة المصرية الورقية بجميع فئاتها المختلفة والمتعارف عليها والمتداولة، والتي متخصصة وتعتبر دار طباعة النقد التي تتواجد في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، كما أن مطبعة النقد تخضع لعمليات التأمين والحماية الشديدة.

والجدير بالذكر أن فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية تتكون في الوقت الحاضر عدة فئات وهي” فئة الربع جنيه وفئة النصف جنيه بجانب فئة الجنيه، وفئة الخمسة جنيه وفئة العشرة جنيهات وفئة العشرون جنيها وفئة الخمسون جنيها فئة المائة جنيه وفئة المائتين جنيه” كما أنه يتم تحديث العناصر التأمينية لها كل فترة متقاربة.

كما أنه يتم طباعة هذه الفئات الورقية عن طريق البنك المركزي، بينما يتم إصدار العملات المعدنية من فئات الخمسة وعشرون قرشا والخمسون قرشا والجنيه، بطريقة بعيدة عن مطبعة البنك المركزي فهم يتم إصدارها عن طريق مصلحة سك العملة المعدنية الخاصة بوزارة المالية.

ومن خلال مرحلة انخفاض الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بعد ثباته لفترة طويلة منذ تحرير سعر الصرف، نطرح سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الإثنين الرابع عشر من شهر أغسطس لعام 2017، حيث وصل سعر الشراء لتعاملات اليوم 17.7332جنيه مصري أما وصل سعر البيع في تعاملات اليوم الى 17.8332 جنيه مصري، بينما سجل اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى 20.9536 جنيه وهذا لسعر الشراء بينما سجل سعر البيع 21.0825.