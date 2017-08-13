“منى محرز” و”مجدي حجازي” يستقبلان الشحنة الأولى لمشروع الدواجن بتوشكى

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تقوم نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية منى محرز بزيارة إلى محافظة أسوان حيث التقى بها في إطار زيارتها محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي ليتم خلال زيارتها استقبال الشحنة رقم واحد في مشروع الدواجن الذي سيتم تنفيذه في جنوب الوادي وبالتحديد في منطقة توشكى على أن تكون الدفعة الأولى عبارة عن اثنين وأربعين ألف وسبعمائة وأربعين كتكوت.

وقدم محافظ أسوان مجدي حجازي شكره لنائب وزير الزراعة منى محرز لعملها وحرصها الشديد على نجاح مشروع تربية وتسمين الدواجن في محافظة أسوان، وقدم المحافظ مجموعة من المقترحات حول إقامة العديد من مشروعات إنتاج الدواجن والحيوان من خلال تقديم المحافظ لتصور شامل على للمحافظة من خلال عرض تسع من المواقع بأسوان بمساحات مختلفة التي تصل إلى خمسة عشر فدان إلى ثلاثة آلاف فدان ليتم تخصيصها لتربية الثروة الحيوانية والثروة الداجنة في محافظة أسوان، ومنها مواقع مختلفة في توشكى، وفي مدينة أرقين، وغرب كوم أمبو، بالإضافة إلى مدينة أبوسمبل التي تتميز بمعالمها السياحية.

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أوضح اللواء مجدي حجازي أن يتم في الفترة الحالية التعاون بين محافظة أسوان ومديرية الطب البيطري للعمل على البدء في كافة الإجراءات الخاصة بقطعة أرض في مقر مديرية أسوان ليتم إنشاء معمل معتمد ليس محليا فقط وإنما معتمد دولياً ليتم فيه فحص جميع الدواجن والطيور المختلفة والحيوانات التي ترد إلى محافظة أسوان سواء من المحافظات المحلية المختلفة أو التي يتم استيرادها من الخارج، إلى جانب قيام المعمل المراد إقامته بفحص الأغذية التي تخدم القطاع السياحي في المحافظة للعمل على ضمان معايير الجودة والسلامة المطلوبة، وأوضح المحافظ على قيام وزارة الزراعة بتحمل كافة تكاليف مشروع إقامة المعمل في فحص الثروة الحيوانية والثروة الداجنة.

قامت نائب وزير الزراعة منى محرز بشكر محافظ أسوان مجدي حجازي على تقديم الفرصة ليتم عرض مواقع إقامة المشروعات الاستثمار الزراعي في الثروة الداجنة والحيوانية في محافظة أسوان، هو ما يعمل في إطار استراتيجية الدولة المصرية لإقامة مجازر ومحاجر في المناطق الحدودية كمحافظة أسوان لتعمل على خلق فرص عمل حقيقية للشباب المصري الراغب في العمل، إلى جانب توفير أسواق تصديرية جديدة في السوق المصرية، مع تطوير باقي المجازر والمحاجر المقامة حاليا في أنحاء جمهورية مصر العربية.