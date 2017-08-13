“الزراعة” تعلن عن بيع الأضاحي البلدية بأسعار مخفضة في 187 منفذ

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قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإعلان عن أماكن بيع الأضاحي البلدية التي تقوم وزارة الزراعة بإنتاجها حيث يتم بيعها في مائة وسبعة وثمانين منفذ للبيع متواجدين في ثمانية عشر محافظة مصرية، حيث تتبع منافذ بيع الأضاحي البلدية قطاع محطات البحوث والإنتاج بوزارة الزراعة ومديريات الإصلاح الزراعي في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى جمعيات تنمية الثروة الحيوانية.

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيانها أنه سيتم حجز الأضاحي البلدية بأسعار مناسبة ومخفضة التي أعلنت عنها الوزارة اليوم الموافق الأحد الثالث عشر من أغسطس الجاري حتى تنفذ كمية الأضاحي البلدية المعروضة للبيع حيث بلغ عددهم حوالي تسعة وأربعين ألف وأربعمائة وستة وأربعين رأس ماشية من الجاموس والعجول البقري والماعز بالإضافة إلى الأغنام.

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أشارت وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي أن تسليم الأضاحي البلدية للمواطنين سيكون قبل عيد الأضحى المبارك بنحو ثمانية وأربعين ساعة.

شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على المواطنين أنه في حالة مخالفة أي منفذ من منافذ البيع التي يتم فيها طرح الأضاحي البلدية للتعريفة السعرية التي أقرتها الوزارة عليهم الإبلاغ على أرقام تم تخصيصها لهذه الشكوى وهي كالتالي: 37615972، و37614264، وأخيرا الرقم 33372198.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن أسعار الأضاحي البلدية يوم ستين جنيها للكيلو من الخراف والماعز، وخمسين جنيها للكيلو القائم في العجول الجاموسي، وسعر كيلو العجول البقري يصل على خمسة وخمسين جنيه مصري للكيلو.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه بناء على خريطة البيع التي وضعها الوزارة لبيع الأضاحي البلدية فكانت كالتالي منفذ بيع واحد في محافظة قنا، وخمس منافذ بيع الأضاحي البلدية في محافظة كفر الشيخ، وخمس منافذ بيع في محافظة البحرية، ومنفذ واحد للبيع في محافظة سوهاج، واثنين وعشرين منفذ بيع للأضاحي البلدية في محافظة الفيوم، وسبعة وتسعين منفذ بيع في محافظة الشرقية، بالإضافة على منفذين للبيع في كل من المحافظات التالية الإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية.

بالإضافة إلى إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح منفذ واحد لبيع الأضاحي البلدية في كل من المحافظات التالية محافظة السويس، ومحافظة الوادى الجديد، ومحافظة دمياط، ومحافظة بني سويف، ومحافظة المنيا.

كما سيتم طرح ثلاث منافذ بيع الأضاحي البلدية في محافظتي أسوان وبورسعيد، وحصلت محافظة الجيزة على طرح خمسة عشر منفذ ليتم فيهم بيع الأضاحي البلدية.